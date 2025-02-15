Александр Пономарев поздравил сына с 18-летием и показал общее фото

Сегодня, 15 февраля, единственному сыну украинского певца Александра Пономарева от второй жены Виктории Мартынюк – Александру – исполнилось 18 лет. По случаю дня рождения наследника артист вышел на связь в сети и впервые в течение длительного времени показал общую фотографию.

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Соответствующий пост появился на странице исполнителя в Instagram. Он поздравил потомка с совершеннолетием и пожелал ему найти свой путь в жизни.

"Сегодня день рождения моего сына! Поздравляю тебя, сын! Пусть Боженька оберегает тебя и наставляет на путь истинный! Люблю тебя", – написал народный артист Украины.

Похоже, что Александр Пономарев поделился с подписчиками архивной фотографией с наследником, которая была сделана в более теплое время года, ведь на заднем фоне можно заметить зеленые листья деревьев. Артист предстал перед камерой в белой футболке и очках, а его сын предпочел черное худи.

В комментариях под постом исполнителя пользователи сети оставили много теплых слов имениннику, а кто-то заметил, что он очень похож на своего звездного отца:

"Поздравление! Счастливой судьбы сыну! Пусть все замыслы его сбудутся!"

"Красавчик какой, весь в отца. С именинником! Пусть его жизнь будет счастливой тропой!"

"Искренние поздравления прекрасному отцу, с днем рождения красавчика сыночка. Крепкого здоровья, счастливой судьбы, приятных сюрпризов от Вселенной!"

Стоит отметить, что от первого брака с Еленой Мозговой Пономарев имеет родную дочь Женю и названную – Зою.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что певец Ivan NAVI показал подросшего сына и восхитил сеть.

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