Не узнать: Даша Астафьева поразила подписчиков новым стилем

Украинская ведущая и модель Даша Астафьева поразила поклонников изменениями в своем имидже. Артистка предстала в сдержанном, стильном костюме и очках, тогда как раньше ее привыкли видеть в откровенных образах или спортивных нарядах.

В комментариях под Instagram-постом звезду расхвалили за выбор смелого лука и отметили, что ей очень подходит такой стиль (чтобы посмотреть фото, докройте до конца страницы).

В деловом аутфите Астафьева посетила мероприятие, посвященное проекту "Дневники войны: неуслышанные голоса украинских детей". На нем были и другие звезды украинского шоубиза.

Модель появилась в черном костюме с широкими брюками, которые были немного укорочены. На ногах звезды были массивные боты на высокой платформе в сочетании с высокими носками. Кстати, как стильно носить этот тренд, OBOZ.UA писал раньше.

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Талию Астафьева подчеркнула широким ремнем. Свой официальный образ звезда дополнила очками, что очень необычно для ее привычного стиля, а также уложила волосы на бок. Ярким акцентом стала красная сумка в белых пятнах с ежом. Ее форма тоже была необычной.

В комментариях украинцы расхвалили наряд Даши Астафьевой. Ранее подписчики привыкли видеть артистку в простых образах, без косметики или с вьющимися волосами. Эти фото звезда умело разбавляла гламурными и откровенными фотосессиями. В образе деловой леди подписчики видеть модель не привыкли.

"Стиляга", "Выглядите невероятно", "Стилевая", "Какая красивая", "Даша, вот так стиль", "Красавица", "Очень красивая и стильная", – написали в комментариях.

Как писал OBOZ.UA, во время полномасштабной войны Даша Астафьева объединила свои навыки позирования и юмор, удивив поклонников фото с новостью о главе РФ Владимире Путине. Звезда держала в руках "газету" с заголовком "Путина отравили".

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