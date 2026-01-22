'Не сказала ни одного слова жалобы!' 83-летняя вдова Богдана Ступки поразила стойкостью после двух суток в холоде и темноте

83-летняя Лариса Ступка, вдова выдающегося украинского актера Богдана Ступки, более двух суток находилась без света, воды и отопления в собственном доме после российских обстрелов по критической инфраструктуре. Несмотря на холод и полное отсутствие базовых условий, она не высказала ни одной жалобы и спокойно говорила о войне и необходимости выдержки.

Об этом сообщил бизнесмен и общественный деятель Сергей Гамалий, который посетил Ларису Ступку вместе с ее сыном – актером Остапом Ступкой. По его словам, в доме было настолько холодно, что во время разговора изо рта шел пар, а сама женщина была закутана в несколько слоев теплой одежды. В то же время она не жаловалась на условия, ведь, как отметил бизнесмен, нынешние трудности – общая реальность для всей страны.

"Мы сейчас живем в условиях, которые трудно назвать нормальными. Без света, воды, в холоде и темноте. Но это не выбор и не случайность. Это реальность, в которой сегодня живет вся страна. Позавчера был в гостях у Ларисы Семеновны Ступки – жены Богдана Ступки, выдающегося украинского актера, народного артиста, человека-эпохи, которого уже нет с нами 13 лет. Ларисе Семеновне – 83 года. На тот момент в ее доме уже вторые сутки не было света, воды и отопления. Было холодно настолько, что при разговоре видно пар изо рта", – рассказал Гамалий.

По его словам, она говорила об одном общем враге, понимании ситуации и готовности терпеть ради победы. Гамалий подчеркнул, что стойкость и спокойствие 83-летней женщины в таких условиях являются показательными.

"Темно, холодно, без возможности нагреть чай или просто разогреть еду. Она была закутана в несколько слоев теплой одежды, но не сказала ни одного слова жалобы! Наоборот – спокойно говорила о том, что у нас есть один общий враг. О том, что она понимает, через что сейчас проходит страна. И что готова терпеть эти трудности, ожидая нашей победы", – добавил деятель.

Лариса Ступка – вдова Богдана Ступки, одного из самых выдающихся украинских актеров театра и кино. Супруги прожили в браке 45 лет. Они поженились в 1967 году и оставались вместе до смерти актера в 2012 году. В семье родился сын Остап Ступка, который также стал актером; у Богдана Ступки есть трое внуков.

Богдан Ступка исполнил около 100 ролей в кино и более 50 – на театральной сцене. Он был лауреатом многочисленных наград, в частности кинопремий "Ника" и "Золотой орел", и стал одним из легенд украинской культуры.

