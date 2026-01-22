Самый молодой областной прокурор Казак, который уехал в Швецию, снова подал иск против ПФУ: требует увеличить свою пенсию до космической суммы

Дмитрий Казак, который в 31 год возглавил областную прокуратуру, а уже во время большой войны уволился и уехал за границу, продолжает борьбу за свою пенсию. Еще в 2023-м правоохранитель в суде добился, чтобы его пенсию по инвалидности повысили согласно Закону "О прокуратуре" до 156,7 тыс. грн.

В 2026-м эту выплату должны ограничивать, применяя специальные коэффициенты. Первая публикация OBOZ.UA о пенсии Казака вызвала значительный резонанс, информацию о бывшем областном прокуроре распространили десятки СМИ. Однако, несмотря на это, Казак уже в январе 2026-го снова подал иск против ПФУ для того, чтобы отменить ограничение своей выплаты.

История Дмитрия Казака – показательна. Действующее законодательство позволяет тысячам прокуроров получать космическую по украинским меркам пенсию, имея незначительный стаж. Все прокуроры, которые получили инвалидность, по приказу генпрокурора обязаны пройти дополнительную экспертизу и подтвердить, что они действительно имеют право на статус лица с инвалидностью (и во многих случаях инвалидность признают фиктивной).

В то же время Дмитрию Казаку не надо проходить дополнительную экспертизу: он уже уволился из прокуратуры, поэтому не обязан выполнять приказы генпрокурора. Сейчас бывший правоохранитель живет в Швеции вместе с семьей. И это не мешает ему требовать от Пенсионного фонда ежемесячной выплаты в размере почти 156 тыс. грн.

Дмитрий Казак снова судится за свою пенсию: законно ли это

Дмитрий Казак уволился с должности главы Николаевской областной прокуратуры в январе 2024-го (возглавлял ее с 2022-го). До этого правоохранитель возглавлял Закарпатскую облпрокуратуру. Его назначили на должность, когда ему был 31 год. Сейчас Казаку – 36 лет. Пенсию он получает с 29 лет.

Оформил он ее по инвалидности. Действующий Закон "О прокуратуре" позволяет прокурорам с инвалидностью получать прокурорскую пенсию, имея всего 10 лет стажа. Еще в прошлом году ряд СМИ, в том числе и OBOZ.UA, обратили внимание на то, что в Украине тысячи прокуроров оформили себе инвалидность, некоторые из них получают аномально высокую пенсию, едва достигнув 30-летия.

Дмитрий Казак – яркий пример особого пенсионера. Он не только оформил инвалидность, а потом отсудил себе прокурорскую пенсию в размере 156,7 тыс. грн в месяц, но также воспользовался статусом лица с инвалидностью для того, чтобы уехать из страны уже во время полномасштабной войны.

Сейчас Дмитрий Казак вместе с женой Ринатой живет в Швеции. Там он ищет себе новую работу, а также отмечает, что якобы работает в украинской компании KPD Consulting, которую возглавляет его брат Кирилл.

Уже после того, как информация о высокой пенсии молодого прокурора, который еще и сбежал за границу, получила широкую огласку, он подал новый иск против ПФУ. 12 января 2026-го бывший глава Николаевской прокуратуры обратился в Харьковский окружной админсуд с требованием обязать Пенсионный фонд в Харьковской области отменить ограничение его пенсии.

Так, в 2026-м, согласно постановлению правительства №1778, пенсии украинцев, если их размер превышает 10 прожиточных минимумов, уменьшаются на определенные коэффициенты. Теперь Казак требует:

"Обязать Главное управление Пенсионного фонда Украины в Харьковской области осуществить с 01.01.2026 года перерасчет и выплату ранее назначенной и выплачиваемой пенсии по инвалидности согласно решению Харьковского окружного административного суда № 520/10061/22 от 21.02.2023, без применения коэффициентов к соответствующим суммам превышения", – говорится в иске.

Такой же иск относительно размера пенсии в 2025-м Дмитрий Казак выиграл. Теперь он хочет пересчитать и пенсию за 2026-й.

У кого в Украине самые большие пенсии

Самую большую пенсию, по информации OBOZ.UA, получает 55-летний Андрей Саханов – бывший военный прокурор, который работал в Белгород-Днестровской специализированной прокуратуре. После ограничения размер его выплаты составил 51 560 грн. Но, в отличие от Кивалова, Саханов в суде решил свою пенсию повысить, отменив коэффициенты. Суд он выиграл, поэтому ежемесячно ему должны платить 251 171 грн.

На втором месте оказался 67-летний Виктор Чумак, бывший главный военный прокурор страны (также избирался народным депутатом). После ограничения ему платили пенсию в 50 388 грн. Однако Чумак обратился в Киевский окружной админсуд и ограничение отменил. Размер его выплаты согласно решению суда должен составлять 239 451 грн.

"Свою пенсию я получаю в соответствии с Законом "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" от 09.04.1992 г. в редакции 2025 года с толкованиями, предоставленными решениями Конституционного суда 2005, 2008, 2015 годов, которые разъясняют невозможность ограничения пенсий любыми нормативными актами органов исполнительной власти, а также неконституционность уменьшения уровня пенсии, назначенной на момент действия этого закона", – говорится в письменном ответе Чумака, который он предоставил по просьбе OBOZ.UA.

На третьем месте с пенсией в 200 тыс. грн оказался Иван Свида (75 лет). Он был начальником Генерального штаба и ушел в отставку еще в 2010-м. Тогда он заявлял, что недоволен уровнем финансирования украинской армии. После применения коэффициентов его пенсия составляла 46 243 грн.