Не Путин и не Эрдоган: Марченко впервые призналась, к кому примчалась в 2022 году умолять об 'освобождении' Медведчука

В начале полномасштабного вторжения России в Украину, когда миллионы украинцев пытались спастись от войны, жена подозреваемого в государственной измене Виктора Медведчука Оксана Марченко свободно передвигалась по территории РФ. Об этом она рассказала сама, впервые публично признав, что в 2022 году неоднократно ездила в Санкт-Петербург, уже после задержания ее мужа.

Видео дня

По словам Марченко в ее пропагандистском религиозном проекте "Паломница", поездки происходили в период, когда Медведчук находился под стражей и ожидал обмена. Она заявила, что потеряла с ним связь и якобы не знала, жив ли он. Именно тогда, как утверждает телеведущая, она "примчалась" в Россию – не к политическим лидерам и не к международным институтам, а на Смоленское кладбище в Санкт-Петербурге.

Марченко прямо заявила, что в 2022 году была у так называемой святой Ксении Петербургской, которую назвала своей "заступницей". Она объясняла свои многочисленные поездки молитвами "о спасении мужа" и фактически подтвердила, что во время активных боевых действий беспрепятственно путешествовала по государству-агрессору, тогда как ее муж был задержан СБУ по подозрению в государственной измене.

"Я была у нее в 2022 году, сразу после того, как мой муж оказался в плену в "застенках" СБУ. Тогда я на долгое время потеряла связь с ним, не знала, что произошло и вернется ли он живым. Поэтому я и помчалась к святой Ксении", – призналась пропагандистка и добавила, что прибыла в Санкт-Петербург на самолете.

Эти заявления прозвучали на фоне уже известных публичных обращений Марченко к иностранным лидерам. В апреле 2022 года она записала видео, в котором обратилась к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой "спасти" ее мужа. В ролике Марченко заявляла, что Медведчук якобы не нарушал законов, а его задержание называла "незаконным" и "проявлением терроризма".

Кроме того, Марченко обращалась непосредственно к главе РФ Владимиру Путину, который является крестным отцом ее дочери. В видеообращении она просила кремлевского диктатора вмешаться и способствовать освобождению Медведчука, одновременно распространяя тезисы о "политических репрессиях".

Отдельные обращения Марченко были адресованы также наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду ибн Салману. Она призвала использовать его влияние на Великобританию, чтобы добиться обмена Медведчука на пленных британских военных. Видео было записано на английском языке и вызвало резонанс из-за манипулятивного содержания и риторики, а затем разлетелось мемами в сети.

На действия телеведущей публично тогда отреагировали и в Украине. В частности, певица Оля Полякова заявила, что Марченко должна была бы обращаться не к мировым лидерам, а к украинскому обществу. Она подчеркнула, что во время войны каждый украинец переживает личную трагедию, но большинство людей не ищет защиты у президентов других государств.

Виктор Медведчук был задержан СБУ 12 апреля 2022 года после побега из-под домашнего ареста. В сентябре того же года его передали России в рамках обмена на украинских защитников Мариуполя, в частности бойцов полка "Азов".

Ранее OBOZ.UA писал, что Оксана Марченко доказала, что нагло пропагандировала "русский мир" в Украине у всех на виду. До начала большой войны жена коллаборациониста Виктора Медведчука начала снимать в нашем государстве проект "Паломница", в рамках которого распространяет прокремлевские нарративы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!