Оксана Марченко пробила очередное дно и доказала, что нагло пропагандировала 'русский мир' в Украине у всех на виду

Телеведущая-предательница Оксана Марченко продемонстрировала, что активно популяризировала идею "русского мира" на территории Украины еще в те времена, когда строила здесь карьеру. До начала большой войны жена коллаборанта Виктора Медведчука начала снимать в нашем государстве проект "Паломница", в рамках которого распространяет прокремлевские нарративы.

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В разгар полномасштабного вторжения предательница опубликовала видео из Украины, где кроме того, что говорит на языке страны-агрессора, еще и пропагандирует российский патриархат. В ролике предательница цинично называет Одессу "воровской столицей Российской империи", а территорию, где расположена Киево-Печерская лавра, – "родной русской землей".

Да и практически все гости, которых Оксана Марченко приглашала в свой проект, поддерживают кровавый режим Кремля. Так, например, свое "экспертное" мнение высказал Стас Костюшкин, который родился в Одессе, однако в детстве переехал вместе с родителями в РФ. После 2014 года исполнитель неоднократно выступал в аннексированном Крыму, пел на пропагандистских мероприятиях и в общем превратился в одного из рупоров пропаганды. Более того, артист убежден, что Украина – это "только часть" РФ. А вот в Киеве Марченко сняла эпизод с актером Максимом Дроздом, который родился в нашей стране, однако сейчас живет в России.

Кстати, в одном из выпусков проекта "Паломница" предательница сняла и победительницу талант-шоу "Україна має талант" Елену Ковтун. Певица не видит с рождения, но смогла завоевать расположение жюри и зрителей своим талантом. Однако и здесь Марченко продемонстрировала свой цинизм, ведь, несмотря на то, что много лет была ведущей шоу, написала название с ошибкой "УкраїнІ має талант".

Когда ведущая-предательница проводила съемку проекта "Паломница" на территории Украины, делала все открыто, имела целую команду, посещала разные церкви и путешествовала по городам. Поскольку в выпусках слышно большое количество прокремлевских нарративов, это играет на руку пропагандистам, распространяющим идеи о "братских народах", а также Украине и РФ как "одном государстве".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Марченко, которая славилась вульгарными образами, кардинально сменила стиль после побега из Украины.

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