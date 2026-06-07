'Не понимаю страданий': Анатолий Анатолич высказался о сносе памятника Булгакову и сравнил его с Гитлером

Телеведущий Анатолий Анатолич высказался относительно демонтажа памятника российскому писателю Михаилу Булгакову в Киеве. Он заявил, что не понимает возмущения части общества из-за сноса монумента и напомнил об украинофобских взглядах автора.

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Анатолич в InstaStories привел цитаты Булгакова, которые демонстрируют негативное отношение писателя к украинскому языку и украинской государственности, хотя он и родился в Киеве. Телеведущий отметил, что творчество не стоит отделять от личных убеждений автора.

"Не понимаю страданий по отношению к Булгакову. Хотите читать – читайте. Хотите изучать его жизнь – изучайте. Но не забывайте – он был украинофобом", – написал Анатолич.

Он также провел параллель между художественным талантом и политической позицией исторических фигур, вспомнив Адольфа Гитлера.

"Я не считаю, что можно воспринимать творчество без понимания позиции человека. Если Адольф писал хорошие картины – это не значит, что ему стоит ставить памятник как гениальному художнику", – отметил ведущий.

В то же время Анатолич посоветовал украинцам обратить внимание на творчество других всемирно известных писателей. Среди авторов, которых он рекомендовал читать, – Франц Кафка, Габриэль Гарсия Маркес, Курт Воннегут, Умберто Эко и Милан Кундера.

Скандал вокруг сноса памятника

Демонтаж памятника Булгакову на Андреевском спуске 4 июня вызвал общественный резонанс. Среди тех, кто раскритиковал это решение, был бизнесмен Гарик Корогодский. В соцсетях он назвал демонтаж "вандализмом" и признался, что испытывает стыд из-за этого.

На его позицию жестко отреагировала руководитель медицинской службы "Ульф" батальона "Волки Да Винчи" Алина Михайлова. Волонтер заявила, что в Украине больше нет места для символов российского имперского влияния, а демонтаж памятников и переименование улиц является частью процесса отказа от навязанного российского культурного пространства.

По словам Михайловой, каждый убранный символ "русского мира" разрушает представление об Украине как части чужой культурной сферы влияния.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Печерском районе Киева коммунальные службы демонтировали бюсты советских военных деятелей, в частности Сидора Ковпака и Алексея Федорова. Они были установлены в парке Вечной Славы.

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