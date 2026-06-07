УкраїнськаУКР
русскийРУС

"Не понимаю страданий": Анатолий Анатолич высказался о сносе памятника Булгакову и сравнил его с Гитлером

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
2 минуты
4,8 т.
'Не понимаю страданий': Анатолий Анатолич высказался о сносе памятника Булгакову и сравнил его с Гитлером
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Телеведущий Анатолий Анатолич высказался относительно демонтажа памятника российскому писателю Михаилу Булгакову в Киеве. Он заявил, что не понимает возмущения части общества из-за сноса монумента и напомнил об украинофобских взглядах автора.

Анатолич в InstaStories привел цитаты Булгакова, которые демонстрируют негативное отношение писателя к украинскому языку и украинской государственности, хотя он и родился в Киеве. Телеведущий отметил, что творчество не стоит отделять от личных убеждений автора.

"Не понимаю страданий": Анатолий Анатолич высказался о сносе памятника Булгакову и сравнил его с Гитлером

"Не понимаю страданий по отношению к Булгакову. Хотите читать – читайте. Хотите изучать его жизнь – изучайте. Но не забывайте – он был украинофобом", – написал Анатолич.

Он также провел параллель между художественным талантом и политической позицией исторических фигур, вспомнив Адольфа Гитлера.

"Не понимаю страданий": Анатолий Анатолич высказался о сносе памятника Булгакову и сравнил его с Гитлером

"Я не считаю, что можно воспринимать творчество без понимания позиции человека. Если Адольф писал хорошие картины – это не значит, что ему стоит ставить памятник как гениальному художнику", – отметил ведущий.

В то же время Анатолич посоветовал украинцам обратить внимание на творчество других всемирно известных писателей. Среди авторов, которых он рекомендовал читать, – Франц Кафка, Габриэль Гарсия Маркес, Курт Воннегут, Умберто Эко и Милан Кундера.

"Не понимаю страданий": Анатолий Анатолич высказался о сносе памятника Булгакову и сравнил его с Гитлером

Скандал вокруг сноса памятника

Демонтаж памятника Булгакову на Андреевском спуске 4 июня вызвал общественный резонанс. Среди тех, кто раскритиковал это решение, был бизнесмен Гарик Корогодский. В соцсетях он назвал демонтаж "вандализмом" и признался, что испытывает стыд из-за этого.

На его позицию жестко отреагировала руководитель медицинской службы "Ульф" батальона "Волки Да Винчи" Алина Михайлова. Волонтер заявила, что в Украине больше нет места для символов российского имперского влияния, а демонтаж памятников и переименование улиц является частью процесса отказа от навязанного российского культурного пространства.

"Не понимаю страданий": Анатолий Анатолич высказался о сносе памятника Булгакову и сравнил его с Гитлером

По словам Михайловой, каждый убранный символ "русского мира" разрушает представление об Украине как части чужой культурной сферы влияния.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Печерском районе Киева коммунальные службы демонтировали бюсты советских военных деятелей, в частности Сидора Ковпака и Алексея Федорова. Они были установлены в парке Вечной Славы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!

памятникрусскиеАнатолий АнатоличМихаил Булгаков
Редакционная политика