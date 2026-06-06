'Пытался быть украинчиком, но...' Невеста 'Да Винчи' публично пристыдила Гарика Корогодского, который осудил снос памятника Булгакову

Руководитель медицинской службы "Ульф" батальона "Волки Да Винчи" и невеста павшего военного Дмитрия Коцюбайло, который имел позывной "Да Винчи", Алина Михайлова публично раскритиковала бизнесмена Гарика Корогодского. Причиной возмущения волонтера стал пост миллионера, где он заявил: чувствует "стыд" за демонтаж памятника русскому писателю Михаилу Булгакову.

Видео дня

По словам парамедика, эта ситуация показала, что предпринимателя "коробит" от осознания, что в Украине больше нет места для символов РФ, и проявила его настоящую позицию. Соответствующий пост Михайлова сделала на платформе Threads.

Заявление Корогодского

4 июня в Киеве снесли памятник Михаилу Булгакову, который был расположен на Андреевском спуске. Это событие не оставил без внимания Гарик Корогодский. Он обнародовал русскоязычный пост в социальной сети Facebook, в котором отметил, что воспринимает этот поступок как акт "вандализма".

"Мне стыдно. Стыдно, будто я своими руками снес Булгакова. Стыдно, что я где-то промолчал, смалодушничал. И стыд этот не перед Булгаковым, ему вандализм добавит славы, войдет красной строкой в и так богатую жизнь писателя. И не перед людьми стыдно. Внутри стыдно, перед собой", – написал бизнесмен.

Ответ парамедика

Алина Михайлова опубликовала скриншот соответствующего поста Гарика Корогодского в своих соцсетях и, не сдерживая эмоций, высказала мнение о его позиции.

"Когда тип пытался быть супер украинчиком, но все же советское российское дерьмо рано или поздно вылезает. Украина больше не соглашается быть пространством для российских имперских символов и российского права определять нашу идентичность. Поэтому так коробит чертей каждая переименованная улица, каждый убранный памятник, каждый демонтированный маркер "русского мира". Потому что вместе с ними окончательно разрушается представление, что Украина это часть чужого культурного пространства и этим чертям здесь есть место", – отметила волонтер.

Стоит заметить, что снос памятника Булгакову вызвал настоящий резонанс среди общества. Некоторые считают писателя весомой фигурой в культуре, диссидентом и символом сопротивления с советской системой, однако, как выяснила экспертная комиссия украинского института национальной памяти, такое мнение является абсолютно ошибочным. Хотя Булгаков и жил в Киеве, презирал украинцев, ненавидел стремление нашего народа получить независимость и негативно отзывался о становлении самостоятельной Украины.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что актриса Хильская осадила хейтеров, которые травят ее дочь-подростка из-за русского языка.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!