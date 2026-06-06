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"Пытался быть украинчиком, но..." Невеста "Да Винчи" публично пристыдила Гарика Корогодского, который осудил снос памятника Булгакову

Анастасия Какун
Шоу Oboz
2 минуты
882
'Пытался быть украинчиком, но...' Невеста 'Да Винчи' публично пристыдила Гарика Корогодского, который осудил снос памятника Булгакову
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Руководитель медицинской службы "Ульф" батальона "Волки Да Винчи" и невеста павшего военного Дмитрия Коцюбайло, который имел позывной "Да Винчи", Алина Михайлова публично раскритиковала бизнесмена Гарика Корогодского. Причиной возмущения волонтера стал пост миллионера, где он заявил: чувствует "стыд" за демонтаж памятника русскому писателю Михаилу Булгакову.

По словам парамедика, эта ситуация показала, что предпринимателя "коробит" от осознания, что в Украине больше нет места для символов РФ, и проявила его настоящую позицию. Соответствующий пост Михайлова сделала на платформе Threads.

"Пытался быть украинчиком, но..." Невеста "Да Винчи" публично пристыдила Гарика Корогодского, который осудил снос памятника Булгакову

Заявление Корогодского

4 июня в Киеве снесли памятник Михаилу Булгакову, который был расположен на Андреевском спуске. Это событие не оставил без внимания Гарик Корогодский. Он обнародовал русскоязычный пост в социальной сети Facebook, в котором отметил, что воспринимает этот поступок как акт "вандализма".

"Пытался быть украинчиком, но..." Невеста "Да Винчи" публично пристыдила Гарика Корогодского, который осудил снос памятника Булгакову

"Мне стыдно. Стыдно, будто я своими руками снес Булгакова. Стыдно, что я где-то промолчал, смалодушничал. И стыд этот не перед Булгаковым, ему вандализм добавит славы, войдет красной строкой в и так богатую жизнь писателя. И не перед людьми стыдно. Внутри стыдно, перед собой", – написал бизнесмен.

"Пытался быть украинчиком, но..." Невеста "Да Винчи" публично пристыдила Гарика Корогодского, который осудил снос памятника Булгакову

Ответ парамедика

Алина Михайлова опубликовала скриншот соответствующего поста Гарика Корогодского в своих соцсетях и, не сдерживая эмоций, высказала мнение о его позиции.

"Когда тип пытался быть супер украинчиком, но все же советское российское дерьмо рано или поздно вылезает. Украина больше не соглашается быть пространством для российских имперских символов и российского права определять нашу идентичность. Поэтому так коробит чертей каждая переименованная улица, каждый убранный памятник, каждый демонтированный маркер "русского мира". Потому что вместе с ними окончательно разрушается представление, что Украина это часть чужого культурного пространства и этим чертям здесь есть место", – отметила волонтер.

"Пытался быть украинчиком, но..." Невеста "Да Винчи" публично пристыдила Гарика Корогодского, который осудил снос памятника Булгакову

Стоит заметить, что снос памятника Булгакову вызвал настоящий резонанс среди общества. Некоторые считают писателя весомой фигурой в культуре, диссидентом и символом сопротивления с советской системой, однако, как выяснила экспертная комиссия украинского института национальной памяти, такое мнение является абсолютно ошибочным. Хотя Булгаков и жил в Киеве, презирал украинцев, ненавидел стремление нашего народа получить независимость и негативно отзывался о становлении самостоятельной Украины.

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