Декоммунизация продолжается: в центре Киева демонтировали бюсты советских военных деятелей. Фото и подробности

В Печерском районе Киева коммунальные службы демонтировали бюсты советских военных деятелей, в частности, Сидора Ковпака и Алексея Федорова. Они были установлены в парке Вечной Славы.

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Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил общественный деятель Олег Слабоспицкий. По его словам, Киевсовет уже проголосовал за устранение 254 объектов в рамках деколонизации.

"В Киеве демонтировали бюсты советских военных деятелей Сидора Ковпака, Ивана Черняховского, Павла Рыбалко, Алексея Федорова в парке Славы. Это произошло во исполнение решения Киевсовета от 04.07.2024 об устранении этих и других объектов из публичного пространства в рамках деколонизации. В дальнейшем должны быть демонтированы также постаменты", – добавил Слабоспицкий

Он напомнил, что в 2023 году бюсты были обрисованы активистами с требованием демонтажа. Впоследствии с постаментов были демонтированы все текстовые пропагандистские надписи и подписи о советских деятелях.

"Эти бюсты были установлены в течение сентября-ноября 2013 г. в рамках пропагандистской "Аллеи Воинской Славы", созданной по инициативе регионала Дмитрия Табачника. Все 4 бюста торжественно открывал Николай Азаров. Как он тогда говорил: "Это действительно герои нашего народа, о которых должна знать молодежь", – резюмировал Слабоспицкий.

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