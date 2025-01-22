Молдова отказалась от участия в Евровидении 2025 после объявления финалистов: что случилось

В мае 2025 года в швейцарском городе Базель состоится 69-й песенный конкурс Евровидения, однако на международной арене не появится представитель из Молдовы. Страна отказалась от участия в музыкальном соревновании, несмотря на то, что недавно объявила список финалистов Нацотбора.

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Об этом сообщили директор национального вещателя "Moldova 1" Корнелиу Дурнеску и глава молдавской делегации на Евровидении Даниэла Круду. По их словам, такое решение было принято из-за недостаточного количества финансирования мероприятия и снижения уровня заинтересованности артистов в нем.

19 января на сайте eurovision.md появился официальный перечень исполнителей, попавших в финал Нацотбора Молдовы. За шанс представить страну на международной арене должны были побороться 12 музыкантов, среди которых: Zelorielle, Vadim Eleni, Royals ST, PRIZA feat Mc MIKE, Katy Rain, Catalina Solomac, Rina, Bacho & CARNIVAL BRAIN, LODOS, Nadya Crajevschi, Chris Cross и Sasha Bognibov. Однако этого так и не произошло, ведь государство отказалось от участия.

"Решение было непростым, но необходимым в нынешних условиях. Национальный отбор этого года имел определенные проблемы, в частности, снижение интереса публики и общего качества композиций и выступлений. Это вызвало негативное восприятие среди специалистов и общественности, что подчеркнуло необходимость существенной реформы процесса отбора", – пояснил Корнелиу Дурнеску, – "Мы консультировались с музыкальными экспертами, и большинство из них высказали серьезные предостережение по поводу участия Молдовы в этом году. Мы уважаем мнение профессионалов и широкой общественности, и понимаем, что должны принимать ответственные решения".

Кроме того, как отметила Даниэла Круду, появление исполнителя из Молдовы на Евровидении предполагает вложение большого количества средств. Прежде всего это организация Национального отбора, затем продвижение артиста, проезд, проживание, сценические постановки, техническое оборудование и другие сопутствующие расходы. Стоимость участия страны в песенном конкурсе составляет 21 486 евро.

"Мы знаем, что все хотели бы организовать Нацотбор и выбрать песню, которая будет представлять нас на международной арене. Однако мы твердо верим, что это решение повысит интерес к участию в будущих конкурсах. Мы сделаем все возможное, чтобы вернуться на Евровидение с большим успехом. Важно поддерживать людей, желающих попасть на большие сцены, и давать им возможность лучше подготовиться", – подытожила она.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что на Нацотборе Молдовы разгорелся скандал с "украинским следом", за которым стоит Россия.

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