Американский актер Брюс Кэмпбелл сообщил, что врачи поставили ему неутешительный диагноз – рак. Звезда фильма ужасов "Зловещие мертвецы" не стал вдаваться в подробности заболевания, лишь подчеркнул: у него обнаружили тип онкологии, который поддается лечению, но полностью избавиться от него невозможно.

О проблемах со здоровьем 67-летний артист рассказал на личной странице в социальной сети X. Он подчеркнул, что неизлечимая болезнь не заставит его опустить руки, но все же повлияет на профессиональную деятельность.

"В наше время, когда у кого-то возникают проблемы со здоровьем, это называют "возможностью", так давайте так и считать. Это называют типом рака, который "поддается лечению", а не "излечим". Извините, если это для вас шок – для меня это тоже было шоком. Хорошая новость в том, что я не буду вдаваться в подробности. Я публикую это, потому что в профессиональной деятельности кое-что придется изменить – выступления, конференции и работа в целом должны уступить место лечению", – отметил знаменитость.

Брюс Кэмпбелл планирует посвятить все лето борьбе с онкологией, чтобы иметь достаточно сил отправиться в турне с его новым фильмом "Эрни и Эмма" (Ernie & Emma) осенью. Как отметил актер, новостью о неизлечимом диагнозе он поделился с фанатами не для того, чтобы вызвать сочувствие, а чтобы предотвратить распространение ложной информации.

"Не бойтесь, я старый выносливый сукин сын и имею прекрасную поддержку, поэтому надеюсь, что еще долго буду с вами. Как всегда, вы – лучшие фаны в мире, и я надеюсь скоро вас увидеть!" – добавил артист.

Что известно об актере

Брюс Кэмпбелл родился 22 июня 1958 года в городе Роял-Оук, США. Первые шаги в индустрии кино он начал делать, снимаясь в студенческих проектах. В 1978-м актер принял участие в создании короткометражной ленты режиссера Сэма Рэма "В лесу", сюжетная линия которой в будущем была использована в "Зловещих мертвецах". Что интересно, Кэмпбелл не только сыграл главную роль в фильме, который называют "классикой ужасов", но и стал одним из продюсеров.

Знаменитость также появлялся в популярных сериалах "Удивительные странствия Геракла", "Зена – королева воинов" и "Совершенно секретно".

