У Ким Кардашьян диагностировали коварную и опасную болезнь, которая почти не имеет симптомов

Анастасия Какун
Шоу Oboz
2 минуты
Американская телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян сообщила о серьезных проблемах со здоровьем. Врачи обнаружили у 45-летней фотомодели коварное заболевание – аневризму головного мозга.

О своем диагнозе она заговорила в новом сезоне реалити-шоу The Kardashians, сообщает The New York Times. Патологию у знаменитости медики обнаружили во время проведения магнитно-резонансной томографии (МРТ).

"Там есть небольшая аневризма", – прозвучала фраза бизнесвумен в тизере к премьерному эпизоду шоу.

Зрителям реалити также показали, как Ким Кардашьян проходит все необходимые обследования. Телезвезда предположила, что причиной возникновения болезни мог стать стресс.

Что нужно знать об опасном недуге

Аневризма головного мозга – это патологическое образование на артерии, представляющее собой выпячивание, которое может разорваться в любой момент. В большинстве случаев эта болезнь является врожденной. Она обычно никак не проявляется, пока не произойдет разрыв, а вследствие этого и кровоизлияние в мозг

Однако все же иногда аневризма может иметь выраженные симптомы. Это случается в тех случаях, когда размер выпячивания достигает 3 сантиметров и больше. Пациент может ощущать сильные головные боли, слабость, нарушение речи или равновесия. Но такие случаи бывают очень редко.

Обычно аневризмы возникают на больших и очень важных артериях, поэтому масштаб потенциального кровоизлияния является массивным. Соответственно, довольно серьезными являются и риски для жизни и здоровья человека. Чтобы избежать ужасных последствий болезни, следует избегать сильной физической активности и стресса.

