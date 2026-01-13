От успеха на 'Голосе' до упреков в лицемерии: что стоит знать о десятом финалисте Нацотбора KHAYAT и как Тина Кароль 'навредила' ему

Певец KHAYAT (Андрей Хаят) стал десятым финалистом Национального отбора на Евровидение 2026 по результатам зрительского голосования в приложении "Дія". Он набрал 91 758 голосов, что составляет треть от общего количества.

В финале Нацотбора, который состоится 7 февраля, артист выступит с песней "Герци", которая уже доступна для прослушивания. Музыкальную карьеру он начал в 2018 году, а широкую известность получил в 2019-м, заняв третье место в девятом сезоне шоу "Голос країни". Именно участие в проекте дало певцу старт для дальнейшей сольной работы и попыток заявить о себе на национальном уровне. OBOZ.UA подробнее расскажет о карьере певца.

KHAYAT неоднократно пытался попасть на Евровидение и в четвертый раз подавался на Нацотбор. Он фигурировал как участник в 2019, 2020, 2025 и 2026 годах.

Участие KHAYAT в Нацотборе неоднократно сопровождалось публичной критикой. В декабре 2024 года его обвинили в лицемерии из-за заявлений в начале того же года, где певец ставил под сомнение целесообразность траты бюджетных средств на проведение открытого Нацотбора во время войны. После того как эти слова снова начали активно цитировать в сети, артист отрицал использование формулировки "Нацотбор не ко времени", однако впоследствии удалил свой комментарий и часть критических отзывов, что лишь усилило обсуждение.

Отдельной темой стали его отношения с Тиной Кароль, которая была наставницей KHAYAT на "Голосі країни". Сам певец признавался, что чрезмерная публичная демонстрация теплых, почти материнских жестов со стороны Кароль в телеэфирах сыграла против него. По его словам, это создало впечатление особых, привилегированных отношений и дало почву для подозрений в неформальной поддержке, особенно во время Нацотбора 2025, где Кароль была музыкальным продюсером.

KHAYAT подчеркивал, что между ним и Тиной Кароль всегда были только рабочие отношения, без близкого внеэфирного общения. Однако после попадания в шорт-листы и финалы конкурсов имя певицы, по его словам, начали постоянно связывать с его участием, что вызвало раздражение и заставило его избегать любых публичных контактов, которые могли бы порождать новые слухи.

Все финалисты Нацотбора на Евровидение 2026

Jerry Heil – Catharticus (Prayer)

Khayat – "Герци"

Laud – Lightkeeper

Leléka – Ridnym

Molodi – Legends

Monokate – Тyt

Mr. Vel – Do Or Done

The Elliens – Crawling Whispers

Valeriya Force – Open Our Hearts

"ЩукаРиба" – "Моя земля"

