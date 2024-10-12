Наталья Могилевская перевела хит 'Полюби меня такой' на украинский: зал подпевал в унисон. Видео

Певица Наталья Могилевская до 24 февраля 2022 года создавала свои песни и на украинском, и на русском, но теперь пытается самые главные хиты перевести на родной язык. Именно поэтому на одном из концертов перепела трек "Полюби меня такой", которому уже около 20 лет, и поразила публику.

Видео дня

Неизвестно, готовила ли эту часть выступления Могилевская заранее, но перевода хита никто в зале не ожидал. Артистка решила, что исполнит его а капелла под гитару. Видео с мероприятия опубликовал в Instagram музыкальный обзорный эксперт Роман Бутурлакин.

Гитарист, возле которого села Могилевская с микрофоном, играл всего несколько нот. Как говорит певица, свои песни пишет по одинаковой схеме – на одном и том же аккорде.

Сразу после того, как артистка произнесла первые слова уже переведенной песни, зал разразился восторгом.

Припев "Полюби меня такой" в новом исполнении прозвучал так:

Покохай мене таку, покохай мене таку,

Покохай мене таку, якою я є.

Напомним, в начале 2023 года Наталья Могилевская перевела еще одну свою русскоязычную песню. Ею оказался хит 2000-х "Любила".

"Эта песня была представлена слушателям еще в 2008 году. Клип на то время мы снимали с Аланом Бадоевым. Сегодня я решила, что хочу подарить ей новую жизнь. Я благодарю судьбу, что подарила мне человека, который вдохновляет меня на это, поддерживает и оберегает. Я пою ее по-украински: о любви, чувствах, которые все нам очень нужны именно в это время!", – комментировала вокалистка.

Ранее OBOZ.UA писал, что Тина Кароль перепела свой хит "Скандал" на украинском языке. Раньше она отказывалась переводить старые песни, но нарушила свой принцип.

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