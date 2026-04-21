Наталка Денисенко пожаловалась, что поправилась, и рассекретила свой вес: как теперь выглядит ее фигура

Украинская актриса Наталка Денисенко заявила, что после начала года набрала несколько килограммов и публично назвала свой вес. Звезда призналась, что сейчас весит 48 кг при росте 165 см и планирует вернуться к привычной для себя форме.

Об этом Денисенко рассказала в своих InstaStories, где показала видео из раздевалки спортзала. На кадрах актриса предстала в белом сплошном комбинезоне и продемонстрировала показатели весов – 48 кг.

По словам актрисы, ее комфортный вес составляет 45 кг, поэтому даже незначительные изменения она чувствует.

"Да, я с нового года действительно набрала вес, сейчас 48 кг. Но мой нормальный вес 45 кг. Поэтому эти три лишних очень ощутимы. За этот месяц хочу вернуть свою легкость", – написала она.

С учетом ее роста, по индексу массы тела "новый" вес актрисы даже считается ниже нормы, однако сам показатель ИМТ не является универсальным критерием оценки физической формы.

Ранее актриса неоднократно подчеркивала, что не придерживается жестких диет. Она признавалась в комментарии "Люкс ФМ", что никогда не ограничивала себя в еде даже в студенческие годы.

"Нет, я никогда не сидела на диетах. В студенчестве всегда ела на ночь шоколад, колбасу копченую", – рассказывала Денисенко.

Зато сейчас актриса придерживается принципов сбалансированного питания. По ее словам, основой рациона является большое количество зелени, клетчатки и белка – яйца, рыба и мясо. Углеводы она добавляет уже после этого, в частности гречку или макароны.

