Натали Портман расстается с мужем после 11 лет брака: причиной стала измена

Всемирно известная американская актриса Натали Портман разводится со своим супругом, хореографом Бенжаменом Мильпье после 11 лет брака. По крайней мере, так утверждает ряд западных таблоидов, ссылаясь на то, что 42-летняя звезда фильмов "Леон", "Черный лебедь" и других была замечена без обручального кольца.

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В июне этого года стало известно, что танцовщик изменил звездной избраннице с 25-летней эко-активисткой. Папарацци заметили Мильпье на свидании с молоденькой любовницей во Франции, пока его жена-актриса посещала Каннский кинофестиваль. Впрочем, по словам инсайдеров, Портман якобы простила мужу измену, однако слухи об их вероятном разводе возобновились, передает Entertainment Tonight.

Пара 4 августа отпраздновала 11-ю годовщину своего брака, однако, как предполагают некоторые источники, Портман и танцор Нью-Йоркского театра балета, с которым актриса познакомилась на съемках "Черного лебедя", больше не вместе. Так, знаменитость пришла на саммит Angel City Equity Summit в Сиднее без кольца на безымянном пальце.

После измены мужа, о которой Портман узнала еще в мае, актриса решила не устраивать разборок и сохранить семью. Бенжамен, как утверждают инсайдеры, называл свой роман с 25-летней любовницей "огромной ошибкой, о которой он очень сожалеет".

"После того, как стало известно о романе Мильпье, они пытались работать над своим браком, но в настоящее время находятся в затруднительном положении", – сообщает источник.

Пара неофициально уже расставалась на время, когда переживала кризис в отношениях в прошлом году. Однако тогда они якобы смогли преодолеть все трудности и спасти брак. Впрочем, закончилось это все изменой со стороны мужчины, которую Портман, очевидно, как бы не старалась, но не может простить.

Отметим, актриса и хореограф имеют двоих общих детей – 11-летнего сына Алефа и 6-летнюю дочь Амалию.

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