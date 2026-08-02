Наталье Могилевской – 51: что известно о мужчинах, которые сумели покорить сердце артистки, и с кем она сейчас создала счастливую семью

В воскресенье, 2 августа, народной артистке Украины Наталье Могилевской исполнился 51 год. Исполнительницу без преувеличения можно назвать легендой отечественной сцены, а что не менее важно, помимо успешной карьеры она построила и счастливую семью. Сейчас звезда воспитывает двух приемных дочерей вместе со своим любимым мужчиной, однако раньше ее личная жизнь была совсем не такой спокойной.

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В биографии Могилевской не обошлось без скандальных разрывов и даже брака, который прославился как один из самых коротких в украинском шоу-бизнесе. Подробнее о мужчинах, которым удавалось покорить сердце знаменитости, читайте в материале OBOZ.UA.

Александр Ягольник

Первые серьезные отношения Натальи Могилевской, о которых известно публике, были с ее продюсером Александром Ягольником. Они сотрудничали в 1996–1998 годах и сначала относились друг к другу исключительно как к деловым партнерам, но впоследствии закрутили роман. Ягольник даже собирался сделать Могилевской предложение руки и сердца, но обручальное кольцо на палец она так и не надела.

"Перед тем, как сделать предложение, я завел разговор о деньгах. Наталья сказала: "Ты же писал мне песни, потому что любил меня? Тогда зачем сейчас спрашиваешь о деньгах?". Я ушел от нее и выбросил это кольцо по дороге домой в озеро. Я понял, что, наверное, не знаю этого человека", – рассказывал продюсер.

Однако после этой ситуации Александр Ягольник не исчез из жизни Натальи Могилевской. Он распространял позорные истории о своей бывшей возлюбленной и даже сливал ее интимные фото. Артистка не стала этого терпеть, поэтому решила подать на продюсера заявление в суд за ложь.

Дмитрий Чалый

После скандального разрыва судьба свела певицу с бизнесменом Дмитрием Чалым. Их отношения развивались довольно стремительно и на этот раз дошли до свадьбы. 14 августа 2004 года Могилевская и Чалый связали себя узами брака, устроив церемонию в малом зале Мариинского дворца.

Однако уже через год супружеской жизни между парой пробежала черная кошка. Незадолго до первой годовщины брака Наталья Могилевская и Дмитрий Чалый начали жить отдельно. Как позже объясняла певица, они расстались, поскольку в тот период имели разные семейные ценности. Артистке было важно развивать карьеру, а Дмитрий Чалый хотел видеть рядом с собой спокойную женщину.

Егор Долинин

Следующим мужчиной, который сумел покорить сердце звезды украинской сцены, стал бизнесмен Егор Долинин. Они познакомились на вечеринке и сразу почувствовали особое притяжение друг к другу. История любви Могилевской и Долинина развивалась быстро, но в то же время гармонично. Певица нашла общий язык с тремя дочками бизнесмена от предыдущего брака, более того, сделала шаг назад в развитии карьеры ради этих отношений.

Наталья Могилевская и Егор Долинин были вместе пять лет, после чего разошлись, не вдаваясь в подробности такого решения. Известно лишь, что после разрыва они сохранили нормальные отношения.

Нынешние отношения артистки

После таких взлетов и падений в личной жизни Наталье Могилевской все же удалось найти "своего" человека. Звезда создала семью с мужчиной по имени Валентин, о котором решилась рассказать публично в июле 2024 года. Долгое время Могилевская ограничивалась краткими комментариями о том, что чувствует себя рядом с любимым, с которым воспитывает приемных дочерей Мишель и Софию, максимально счастливой, но этой весной все же раскрыла о нем больше подробностей.

Артистка подтвердила, что у Валентина есть дети от предыдущего брака. Она подчеркнула, что относится к ним с большим уважением и теплотой, более того, гордится всеми достижениями.

"Я не только люблю его детей. Я считаю, что они являются примером для моих, потому что они были лучшими ученицами в школе. Одна из них окончила школу Wall Street, сейчас – университет LA. Она работает в Sony Music. Просто невероятная девушка!" – отметила знаменитость.

Кстати, у Валентина уже есть внук. Мальчик примерно одного возраста с дочерью артистки Софией.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Могилевская шокировала тем, как усыновление превращают в "поход в магазин".

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