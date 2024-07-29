Могилевская впервые показала любимого мужчину, с которым воспитывают двух приемных дочерей. Видео

Народная артистка Украины Наталья Могилевская впервые показала своего любимого мужчину Валентина, с которым вступила в романтические отношения после начала полномасштабного вторжения. Пара стала приемными родителями для двух сестер, потерявших семью из-за войны.

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После завершения летнего отдыха, исполнительница опубликовала трогательное видео с самыми близкими людьми в своем Instagram. Она отметила, что благодарна избраннику за возможность поделиться положительными эмоциями с поклонниками, несмотря на его нелюбовь к распространению совместного контента в соцсетях.

На опубликованной записи Наталья Могилевская показала волнующий момент встречи с любимым мужчиной на перроне. После недельного отпуска в солнечной Одессе, украинка с дочками вернулись в Киев, где их с цветами ждал Валентин.

"Спасибо, дорогой, за отдых. Сегодня мы едем в Киев. Наш отпуск закончился. Но как приятно вспомнить, как все начиналось…" – отметила знаменитость в сообщении.

Исполнительница добавила, что в большинстве случаев ее любимый, личность которого пара держала в секрете в течение длительного времени, не хочет привлекать к себе внимание в сети. Однако на этот раз согласился поделиться трогательным семейным моментом: "Обычно мой муж против каких-то его фото в соцсетях, но я благодарю тебя, что ты позволил мне поделиться этим трогательным видео. Целую тебя и спасибо за цветы, люблю!"

Опубликованное видео вызвало бурную реакцию у поклонников Натальи Могилевской, которые искренне порадовались за семью:

"Наталка, вы очень талантливая и успешная женщина! Вы для меня пример во многих сферах! И, как каждый человек, заслуживаете счастья! От всей души радуюсь за вас".

"Так приятно смотреть на счастливого кумира детства . Наталья, Вы пример настоящей женственной талантливой женщины! Счастье вашей семье".

Ранее OBOZ.UA писал, что Наталья Могилевская рассказала подробности усыновления двух девочек-сестер.

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