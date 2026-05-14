'Хотят блондинов с голубыми глазами и чтобы родители уже умерли'. Могилевская шокировала, как усыновление превращают в 'поход в магазин'

Народная артистка Украины Наталья Могилевская раскрыла, что ее больше всего поразило на пути к усыновлению двух дочерей. Как вспомнила певица, большое количество людей удивляло, что она хочет стать мамой Мишель, которой на тот момент было 10 лет, мол, девочка уже взрослая и не будет ее слушать. Оказывается, что из-за такого стереотипного видения многие превращают усыновление в "поход в магазин", пытаясь выбрать "идеального ребенка", который будет соответствовать всем их стандартам.

Могилевская была откровенно шокирована такой позицией некоторых людей, ведь имеет искреннее убеждение: если кто-то хочет стать мамой или отцом, не будет учитывать ни на какие преграды. Об этом звезда рассказала во время выступления во Львове, а видео речи обнародовала на личной странице в Instagram.

"Единственное, что я слышала: "Ну маленькая, годик ее был, это понятно. А что ты со взрослой будешь делать?" Она помнит других родителей, жила совсем в другой семье. Имеет ли она вообще образование? Она не будет тебя любить, будет говорить тебе, что ты ей чужая, слушать тебя не будет. А у нее впереди подростковый возраст". И так далее. Это был просто ужас", – поделилась знаменитость.

По словам Натальи Могилевской, в течение двух месяцев она проходила курсы для будущих приемных родителей, по окончании которых получила специальную справку, что способна воспитывать ребенка. Эти же занятия с артисткой посещали 15 человек, каждый из которых имел четкие требования к мальчикам и девочкам, которых хотел бы воспитывать.

"Все хотят блондинов с голубыми глазами. Чтобы ребенок был возрастом до года или максимум до трех, чтобы был здоров, а родители умерли и потом не мешали. И чтобы не было старших братьев и сестер. У меня был один вопрос ко всем: вы хотите красивого, здорового ребенка с талантами, а вы сами здоровы? У вас идеальный характер? Вы родились в идеальной семье? А вы уверены, что для такого идеального ребенка вы достаточно идеальные родители? Мы не в магазине, чтобы выбирать. Или ты хочешь стать мамой, со всеми сложностями, или нет", – подчеркнула исполнительница.

Кроме того, Могилевская поделилась, что воспитывая названных дочерей Мишель и Софию ориентируется исключительно на их интересы и не пытается навязать собственные амбиции: "Мне все говорят: "Какие возможности у твоих детей. Сделай из них певиц". Я не знаю, для чего они пришли в этот мир. Возможно, кто-то должен просто рожать детей, а кто-то стать спортсменкой. Я могу только наблюдать, что им нравится больше, куда их ведет судьба и дать возможность в этом развиваться".

