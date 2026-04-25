'Нас учили мечтать работать в 'Ленкоме'. Украинский актер Алексей Лейбюк рассказал о жизни в Киеве и пробах, за которые ему стыдно

Украинский актер и режиссер Алексей Лейбюк, который родился в Ивано-Франковске, поделился, что во время жизни в Киеве ему пришлось выучить русский язык, ведь это было своеобразное условие для "выживания". Как пояснил артист, в свое время в столице ничего не снимали на соловьином и даже в университете преподаватели навязывали студентам мечту работать в Московском государственном театре "Ленком" Марка Захарова.

Тогда Лейбюку приходилось записывать пробы на языке страны-агрессора, чтобы устроить карьеру в Киеве, о чем сейчас он искренне сожалеет. Об этом актер рассказал в эксклюзивном интервью OBOZ.UA.

"Я записывал пробы на русском языке. Жалею ли я об этом сейчас? Конечно, но в то время были такие требования для выживания и возможности работать в Киеве. Тогда на украинском не снимали вообще ничего, а в университете нас учили так, чтобы мы мечтали работать в "Ленкоме". Тогда я находил себе оправдание: мол, это не мой родной язык, поэтому я должен был его выучить, чтобы учиться и работать, потому что когда человек приезжает... Вот я вам рассказываю и понимаю, что это фигня на самом деле. Ведь это была Украина – то почему я должен был учить другой язык? Да, это дико. Записывал бы я их сейчас снова? Конечно, нет", – высказался знаменитость.

Изменения в восприятии языкового вопроса актер начал замечать только после начала Революции Достоинства, ведь тогда многие киевляне принципиально перешли на украинский. Однако, к сожалению, как вспомнил артист, эта тенденция сохранялась лишь несколько месяцев: "Никого не волновало, что началась война на Донбассе, что у нас "отжали" Крым".

Во время учебы на втором курсе Алексей Лейбюк начал играть в театре "Золотые ворота". Тогда он получил роль Орфея в спектакле Валерия Пацунова "Эвридика", которую должен был исполнять на русском. Актер честно признался, что хотел отказаться от этой работы, однако, когда услышал от своего мастера Нины Гусаковой слова: "Детка, если вы сейчас откажетесь от этой роли, то нет смысла продолжать обучение", был вынужден перебороть себя.

Однако в то время Лейбюку и другим студентам предложили подготовить собственную дипломную режиссерскую работу. Чтобы реализовать свою идею, актер обратился за помощью к Ростиславу Держипильскому – художественному руководителю Ивано-Франковского национального академического драматического театра им. Ивана Франко.

"Я поставил спектакль и вернулся в Киев, потому что надо было еще играть актерские дипломные. Но за те три месяца почувствовал, что мне здесь нравится – это мое родное. Мне было близко все то, что дает Держипильский: наш театр, спектакли, актеры. То, как они меня приняли... Команда у нас классная, хотя и очень специфическая – "левую" энергию сразу выбрасывает. Кроме того, у меня не было в Киеве собственного жилья, приходилось арендовать, а здесь я имел свой уголок. Возможно, просто соскучился по дому, к тому же как раз зарождались отношения. И вот уже 12 лет я работаю в этом коллективе", – отметил артист.

Ситуация с украинским языком в Киеве до сих пор является довольно болезненной темой для Лейбюка. По словам актера, когда он приезжает в столицу, все чаще слышит русский, более того, такую тенденцию наблюдает и в Ивано Франковске. Больше всего его раздражает, когда на языке страны-агрессора общаются с детьми.

"В 2022 году все разговаривали на украинском, а сейчас снова расслабились. Но надо помогать людям изучать язык – я об этом говорю всегда и готов способствовать. Общайтесь дома, как хотите, но у нас война продолжается уже двенадцать лет, и здесь четко видно, где зло, а где добро. Так почему же мы и дальше разговариваем на том языке? Они нас из-за него убивают! Потому что у нас очень много людей говорят на русском, который россияне приходят "защищать", но до многих это не доходит. Ракеты прилетают, а ничего не меняется...", – отметил знаменитость.

