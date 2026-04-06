Jerry Heil сделала громкое заявление о себе на большой сцене – артистка впервые собрала полный Дворец спорта в Киеве с шоу-программой "Джерело". Событие собрало немало звездных гостей, среди которых была и певица Надя Дорофеева.

Артистка высказалась о финансовой стороне таких выступлений, подчеркнув, что за громкими афишами часто стоит вовсе не коммерческая выгода. Об этом певица рассказала в комментарии OBOZ.UA.

– Надя, в свежем интервью для FEDORIV VLOG Дмитрий Монатик рассказывал о собственном опыте выступлений на больших площадках. По словам певца, один из его концертов во Дворце спорта оказался финансово убыточным – команда потеряла около 70 тысяч долларов, тогда как выступление на НСК "Олимпийский" принесло около полумиллиона долларов.

– Monatik сказал о 500 тысячах долларов? Интересно! А по поводу Дворца спорта, все артисты уходят в минус на таких концертах. Зачем тогда это все? Ответ прост – это про статус, про амбиции, про внутреннее ощущение счастья – как для самого артиста, так и для зрителей. Я сегодня здесь, прежде всего, чтобы поддержать коллегу. И еще – потому что хорошо знаю, какая команда работает над этим шоу. Мне действительно интересно увидеть результат их работы. Уверена, что это будет что-то нестандартное и очень качественное. Когда в проекте задействованы такие профессионалы, как Алан Бадоев, Руслан Махов и Freedom Ballet, сомнений в уровне постановки просто не может быть. Это команда, которая умеет создавать масштабные и продуманные до деталей шоу.

– То есть на своих концертах во Дворце спорта вы фактически ничего не заработали?

– Ой, поверьте, это просто в минусах – расходы на постановку, технику, команду и масштабное производство значительно превышают доходы. Обычно всегда так.

Во время концерта Jerry Heil фактически подтвердила слова Нади Дорофеевой. После исполнения одной из композиций артистка обратилась к залу, держа в руках элемент реквизита, и с улыбкой, но довольно откровенно пошутила: "Давайте я поставлю аккуратно, потому что разобьется – это дорого. А мне еще за этот концерт отдавать!".

Ранее OBOZ.UA писал, что певица из Молдовы со сцены Дворца спорта на концерте Jerry Heil заговорила на украинском: зал "взорвался" овациями.

