Нападение на ансамбль 'Гуцулия': полиция привлекла к ответственности трех несовершеннолетних участниц конфликта

В ночь на 7 декабря на Львовщине произошел резонансный инцидент – на участников Ивано-Франковского национального академического Гуцульского ансамбля песни и танца "Гуцулия" напала группа агрессивно настроенных молодых людей. Правоохранители установили личности трех несовершеннолетних участниц инцидента: двум по 17 лет, другой – 15. На одну из фигуранток конфликта был составлен протокол.

Видео дня

Соответствующую информацию сообщили на официальной Facebook-странице полиции Львовской области. Отмечается, что к ответственности также были привлечены двое взрослых фигурантов дела, которые приобрели девушкам алкоголь.

На одну из 17-летних девушек правоохранители составили административные протоколы по двум статьям Кодекса Украины об административных правонарушениях:

ст. 173 – Мелкое хулиганство, что влечет за собой наложение штрафа от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан (51-119 грн) или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением двадцати процентов заработка, или административный арест на срок до пятнадцати суток;

ст. 178 – Распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде, что предусматривает предупреждение или наложение штрафа от одного до пяти необлагаемых минимумов (до 85 грн) доходов граждан.

На законных представителей двух других участниц нападения и 17-летнего жителя Шептицкого составили административный протокол по ст. 184 КУоАП – невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей. На них могут наложить штраф от пятидесяти (850 грн) до ста (1700 грн) необлагаемых минимумов доходов граждан.

Полиция составила административные протоколы на двух взрослых лиц, которые приобрели и передали девушкам алкоголь, по ст. 180 – доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения. Они также могут получить штраф до 136 гривен.

Что известно об инциденте

В ночь на 7 декабря автобус с участниками ансамбля "Гуцулия", которые возвращались из гастрольного тура по странам Европы, остановился на АЗС в городе Шептицкий. Как сообщили артисты, около 3 ночи в транспортное средство ворвались около шести молодых людей и несколько девушек в неадекватном состоянии. Они раскидали личные вещи участников коллектива, провоцировали конфликт, и требовали вывезти их за границу.

В результате нападения пострадали водитель и несколько артистов: зафиксирован перелом со смещением, сотрясение мозга, сломанные носы, многочисленные ушибы, травмы ребер. Администратора "Гуцулии", как отмечали свидетели, толкнули и бросили на асфальт. По словам участников ансамбля, несмотря на агрессивное поведение молодых людей, правоохранители задержали их не сразу.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика.

Уже 8 декабря стало известно, что полиция установила четырех человек, которые совершили нападение на артистов "Гуцулии". Трем из фигурантов инцидента были объявлены подозрения. Одному из юношей суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Аналогичное ходатайство по инициативе полиции подано в суд и в отношении других хулиганов.

Ранее OBOZ.UA рассказал, как в сети отреагировали на нападение молодых людей на ансамбль "Гуцулия".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!