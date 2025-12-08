'Эта вседозволенность должна быть наказана!' Молодежь 'со связями' напала на национальный ансамбль и требовала отвезти их за границу: реакция полиции

На Львовщине произошел резонансный инцидент с участием артистов Ивано-Франковского национального академического Гуцульского ансамбля песни и танца "Гуцулия". В ночь на 7 декабря во время остановки на АЗС в городе Шептицкий группа агрессивно настроенных молодых людей напала на участников коллектива, которые возвращались из гастрольного тура по странам Европы.

Событие вызвало широкий общественный резонанс не только из-за серьезных травм пострадавших, но и из-за зафиксированного на видео поведения правоохранителей на месте происшествия. Среди украинцев распространяется возмущение из-за того, что нападавших не задержали сразу, несмотря на агрессию и угрозы. OBOZ.UA собрал реакции сети и получил комментарий от полиции.

Видео содержит нецензурную лексику!

Что произошло и комментарий ансамбля

По сообщению представителей ансамбля, около 3:00 ночи в автобус коллектива на заправке ворвались около шести молодых людей и несколько девушек в неадекватном состоянии. Они разбросали личные вещи, провоцировали конфликт и, по словам артистов, требовали отвезти их за границу, в частности в Варшаву. После отказа началось физическое насилие.

Артисты пытались защитить девичий состав и остановить конфликт, однако нападение имело односторонний характер. В результате пострадали водитель и несколько участников ансамбля: зафиксирован перелом со смещением, сотрясение мозга, сломанные носы, многочисленные ушибы, травмы ребер. Администратора ансамбля, по словам свидетелей, толкнули и бросили на асфальт.

Солистка ансамбля Люся Киндрат в соцсетях сообщила, что молодые люди вели себя крайне агрессивно, кричали, ругались и угрожали. По ее словам, на одном из видео слышно, как девушка из компании выкрикивает угрозы о "звонке людям", после чего "всем будет п*зда".

"Знаете, что самое болезненное? Что этим детям по 20 лет. И эта вседозволенность со стороны их родителей и содействие в отмазывании от наказаний за такие поступки могут привести к худшему финалу..." – возмутилась Киндрат.

Отметим, что, по словам представителей коллектива, нападавших сразу не задержали, а полицейские, несмотря на нецензурную лексику и агрессию со стороны молодых людей, общались с ними без активных действий. Это и стало одним из ключевых триггеров общественного возмущения. В частности, этот момент удалось снять на камеру.

В "Гуцулии" отмечают: они не ищут огласки ради хайпа, а требуют справедливого и прозрачного расследования. Все заявления поданы, телесные повреждения зафиксированы. Коллектив надеется, что дело не будет замолчено, учитывая заявления самих нападавших о "связях" и вмешательство их родителей после инцидента.

Артисты также отмечают, что уже в ближайшие дни должны снова выезжать за границу с культурной миссией, несмотря на травмы и пережитый стресс.

Реакция сети

Пользователи соцсетей в комментариях под постом ансамбля в Instagram о нападении резко раскритиковали бездействие правоохранителей и поведение нападавших. В комментариях пишут:

"Эта вседозволенность должна быть наказана! Справедливо наказана!"

"А то, что "у них связи", о которых они матами говорят, – может, нужно оборвать уже их?"

"Разве у кого-то еще осталось доверие к полиции? Сделайте на ансамбль запас перцовых баллончиков, и нападающие такого типа будут обезврежены очень быстро".

"Я в шоке от действий полиции. Тот его матом кроет, рычит в лицо – от них никаких действий".

"Кто воспитал и пустил в мир этих детей? Родители, если вы это видите, сгорите со стыда! Позор вам".

"Не укладывается в голове! И это в военное время! На людей, которые ехали мирно и несли высокое искусство".

"Эти мерзавцы должны быть наказаны. Такое не должно происходить на нашей земле".

Часть комментаторов прямо заявляет о потере доверия к полиции и требует публичного контроля за расследованием дела.

Реакция полиции

В Главном управлении Нацполиции Львовской области подтвердили факт инцидента. По официальной информации, конфликт произошел между компанией лиц, водителем и пассажирами микроавтобуса – артистами одного из прикарпатских ансамблей. В результате происшествия трое артистов и водитель получили телесные повреждения, один из пострадавших – перелом.

Правоохранители сообщили OBOZ.UA, что все участники конфликта установлены, продолжаются следственные действия. По факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 УК Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Справка

Ивано-Франковский национальный академический Гуцульский ансамбль песни и танца "Гуцулия" – профессиональный вокально-хореографический коллектив, основанный в 1939 году. Ансамбль представляет гуцульскую народную культуру в Украине и за ее пределами, провел более 10 тысяч концертов в странах Европы и Северной Америки. С 2011 года коллектив находится в сфере управления Министерства культуры Украины.

Ранее OBOZ.UA писал, что в Киеве трое мужчин напали на ветерана войны и избили его. Правоохранители оперативно нашли и задержали нападавших – всем им меньше 30 лет.

