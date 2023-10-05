Найдите 10 отличий: Оля Полякова показала фото младшей дочери, которую называют копией папы

По случаю 12-летия своей младшей дочери Алисы певица Оля Полякова посвятила ей трогательный пост. В нем звезда показала, как выглядит школьница, а комментаторы в очередной раз резюмировали, что младшая дочь супругов больше похожа на папу.

Старшая дочь исполнительницы – Мария – всегда напоминала подписчикам свою звездную маму. Комментарии появились под постом артистки в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Моя маленькая и уже такая взрослая девочка! Такая забавная и сознательная, умная и смешная, красивая как солнце! Хочу, чтобы ты была здорова и счастлива! И чтобы воплотилось твое единственное желание – чтобы закончилась война и ты вернулась домой! Потому что нет для тебя лучшего места на Земле, чем Украина! И оно обязательно сбудется! И ты, как и сотни тысяч детей, вернешься в Украину, и мы все будем очень счастливы", – написала Оля Полякова.

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Она добавила серию снимков своей младшей наследницы, среди которых забавные селфи, снимки с папой и случайные фото.

Пользователи сети заметили, насколько младшая дочь похожа на папу-предпринимателя – Вадима Буряковского.

"Очень красивая девочка. На папу похожа", "Папина дочка", "Алиса – папина копия, а Мария – мамина", "Поздравляю Алису! Желаю исполнения мечтаний", – написали подписчики в комментариях.

Добавим, что 18-летняя Мария тоже часто удостаивается комплиментов, однако ее чаще сравнивают с мамой. В блоге исполнительницы даже писали, что дочь "больше похожа на Полякову, чем сама певица". К слову, Мария тоже увлекается музыкой.

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