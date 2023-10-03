Внебрачный сын Арнольда Шварценеггера поразил невероятным сходством с отцом. Фото

Внебрачный сын американского бодибилдера и актера Арнольда Шварценеггера – Джозеф Баэна – поразил невероятным сходством со своим звездным отцом. Он продемонстрировал, каких успехов добился регулярными тренировками.

Подтянутое тело 26-летнего актера, которое он показал во всей красе, все больше напоминает фигуру Шварценеггера в "золотые годы". Об этом ему написали подписчики в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По случаю своего 26-летия Джозеф Баэна показался на пляже, где отметил день рождения участием в одном из фитнес-мероприятий. В мини-плавках сын звезды пробежался по песку, продемонстрировав свои мускулы.

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В комментариях подписчики отметили, что Джозеф Баэна очень похож на своего папу в юности, а в ближайшее время может даже превзойти его.

"Брат начинает выглядеть как Арнольд в свои золотые годы", "Так круто наблюдать за твоей трансформацией. У тебя схожее телосложение с твоим отцом", "Очень приятно видеть, как генетика Арнольда реализуется через его сына. Спасибо, Джо", – написали в комментариях.

OBOZREVATEL решил вспомнить, как выглядел "железный Арни" в эти же годы, и показать его сына сегодня.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Арнольд Шварценеггер назвал неизлечимую болезнь, из-за которой страдает с самого детства. Артист признался, что плохо читает и пишет из-за дислексии – нейробиологического расстройства, которое возникает вследствие того, что мозг иначе обрабатывает информацию.

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