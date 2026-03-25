'Награда ждет вас в Украине!' В Минобороны публично поблагодарили Баскова за 'миллионные донаты и полезные координаты': путинист отреагировал

В Министерстве обороны Украины нашли отличный способ несколько испортить жизнь певцу-путинисту Николаю Баскову в России. Представители ведомства публично поблагодарили артиста за "поддержку ВСУ", в частности "предоставление координат" для более успешной борьбы с врагами на поле боя.

Видео дня

Соответствующий комментарий Минобороны оставило под постом пропагандиста в социальной сети Threads, где он хотел пообщаться с аудиторией. Похоже, Басков не на шутку испугался получить "на орехи" от россиян, поэтому быстро убрал "благодарность" от украинцев из-под своей публикации. Однако, как известно, все, что попало в интернет – остается там навсегда, поэтому скриншот с комментарием ведомства уже завирусился в сети.

"Николай, от имени всего украинского народа выражаем искреннюю благодарность за миллионные донаты в поддержку ВСУ! Отдельная благодарность за предоставленные координаты особо важных для РФ военных стратегических объектов. Ребята отработали удачно, а ваша награда ждет вас в Украине. Не зря вас когда-то признали народным артистом Украины, всегда знали, что вы отблагодарите", – написали в Минобороны.

Комментарий от ведомства уже успел ударить по репутации Баскова в России. Некоторые россияне восприняли "благодарность" от Минобороны за чистую монету и обвинили исполнителя чуть ли не в "предательстве".

"Из комментария Министерства обороны Украины выяснилось, что ранее этот мелодичный рупор щедро донатил на ВСУ и предоставлял им координаты важных российских объектов. Теперь Басков занят самым главным – лихорадочно удаляет комментарии и делает вид, будто интернет вот-вот забудет трогательную благодарность от Министерства обороны Украины", – написал один из юзеров.

Кстати, хотя Басков и удалил комментарий от Минобороны, украинцы подхватили некий флешмоб и продолжают выражать благодарность путинисту за "поддержку ВСУ". Эти сообщения исполнитель уже не убирает.

Как ранее рассказал OBOZ.UA, подобная участь в свое время постигла и певицу-запроданку Ани Лорак. Под постами предательницы украинцы активно благодарили ее за "предоставление координат" и "помощь войску", из-за чего ее даже "отменяли" в РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!