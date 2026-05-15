'Наши мысли – с украинскими семьями': Британия пообещала ускорить поставки средств ПВО после последних атак РФ

После очередной волны массированных атак России по Украине Великобритания заявила об усилении поддержки в сфере обороны. Лондон планирует ускорить поставки систем противовоздушной обороны для защиты украинского неба.

Видео дня

Соответствующее решение уже принято на уровне Министерства обороны страны. Об этом свидетельствует заявление министра обороны Великобритании Джона Гили.

Джон Гили отреагировал на последние российские удары по Украине, назвав их шокирующими. Только за последние 24 часа Россия осуществила масштабные атаки с применением дронов, что в очередной раз подтверждает необходимость усиления украинской противовоздушной обороны.

"Я поручил как можно скорее ускорить поставки в Украину систем противовоздушной обороны и систем противодействия дронам", – написал Гили.

Британский министр также подчеркнул, что его страна и в дальнейшем поддерживает Украину в противостоянии российской агрессии. Он отметил солидарность с украинским народом и выразил соболезнования семьям, пострадавшим в результате обстрелов.

"Мы солидарны с Украиной перед лицом агрессии Путина. Наши мысли – с украинскими семьями", – добавил британский министр.

Напомним, в ночь на четверг, 14 мая, страна-агрессор Россия устроила комбинированную атаку на Киев. Враг сначала направил на город ударные дроны, а затем запустил баллистические и крылатые ракеты. Известно о пострадавших, к сожалению, есть погибшие.

Как рассказывал OBOZ.UA, утром 15 мая в Киеве завершили поисково-спасательную операцию на месте российского удара. Поиски людей под завалами продолжались более 28 часов.

На утро известно о 24 погибших, среди которых – девочки 12, 15 и 17 лет.

Пострадали около полусотни человек.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!