Блогер из Киева Di.rubens (настоящее имя – Таисия Маламан), которая в 2021 году оскандалилась заявлением о любви к России, куда впоследствии и переехала, почувствовала на себе настоящее "гостеприимство" страны-агрессора. Полиция Санкт-Петербурга задержала ее прямо посреди улицы, когда узнала об украинском происхождении.

Об этом интернет-деятельница сообщила в личном Telegram-канале. Судя по обнародованному ролику, патрульные надели на блогера наручники, после чего забрали в "обезьянник".

Непродолжительный разговор между Di.rubens и полицейскими прошел на повышенных тонах. Блогер сообщила, что родилась в Киеве, после чего патрульный потребовал, чтобы она выключила телефон и села в машину для установления личных данных. Поскольку Di.rubens не последовала таким-себе инструкциям, а вместо этого захотела позвонить юристу, на нее надели наручники.

Сестра предательницы Украины пыталась доказать полицейским, что их деятельность является "неправомерной", однако на ее слова никто не обращал внимания. Di.rubens доставили в участок, откуда она уже успела обнародовать несколько фотографий.

Скандал с блогером

В 2021 году Di.rubens стала фигуранткой громкого скандала, поскольку, находясь на Аллее Героев Небесной Сотни назвала своей "любимой" страной не Украину, а Россию. На соответствующее видео обратил внимание боец Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан, который публично пристыдил блогера и выразил желание "помочь с приобретением билета к месту ее выбора". Получив волну хейта в свою сторону, интернет-деятельница удалила ролик.

Однако на этом скандал не закончился. Di.rubens назвала Штефана "позором украинской армии" и заявила о намерении открыть против него уголовное дело за распространение "сфальсифицированной и заведомо ложной" информации. В свою очередь военный назвал поступок блогера "нонсенсом".

Любовь Di.rubens к России ударила и по ее профессиональной деятельности. Компании Nestlé, Borjomi и Prometheus отказались сотрудничать с предательницей, ведь не разделяют ее взглядов. На фоне скандала блогер получила поддержку от российского оккупанта, который написал в комментариях под одним из ее сообщений: "Все, что могут эти "европеизированные люди", так это кричать "Слава Украине и смерть москалям!" Не бойся ничего, до конца с тобой! Поставим этих умников на место!". Уроженка Киева цинично ответила: "Спасибо за то, что вы рядом!".

На определенный период скандал вокруг Di.rubens затих, но в 2023 году она снова напомнила о себе. Блогерша подала жалобу в Кассационный гражданский суд Верховного Суда на Анатолия Штефана. Ранее она получила отказ в иске в Соломенском районном суде Киева и Киевском апелляционном суде. Тогда военный раскрыл, что, поскольку блогерша находится в РФ, подала жалобу онлайн, а судебный сбор оплатил ее отец.

Однако и после этого Di.rubens не успокоилась. Прямо из страны-агрессора она подала очередное заявление в связи с "бездействием полиции Соломенского УП ГУНП в г. Киеве в Главное следственное управление Национальной полиции с заявлением о принятии необходимых мер по прекращению со стороны Штефана А.В. преследования и угроз физической расправой".

Что интересно, несмотря на громкие заявления о любви к "РФ", Di.rubens задержалась там не слишком долго. Судя по геолокации на постах блогера, она активно путешествует, а недавно была в южной Африке. А вот посещать разные уголки мира, по данным Анатолия Штефана, предательница может именно благодаря украинскому паспорту.

