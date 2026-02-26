'Даже у Зеленского такого нет'. Изгнанный из России Нурлан Сабуров сменил политические взгляды и высмеял Кремль

Стендап-комик из Казахстана Нурлан Сабуров дал первый концерт после того, как ему запретили въезд в Россию на 50 лет. Немалую часть выступления на острове Пхукет в Таиланде юморист посвятил высмеиванию своего изгнания из страны-агрессора, более того, резко изменил политические взгляды и иронично высказался в сторону верхушки Кремля.

Стендап-концерт Сабуров начал с шуток о том, что большая часть людей пришла "посмотреть на уголовника", а затем подметил, что такое жесткое наказание как ему РФ не придумывала даже для президента Украины Владимира Зеленского. Интересно, что комик запретил зрителям делать видеозаписи выступления, но некоторые фрагменты все же просочились на просторах пропагандистских медиа.

"Я думаю, многие пришли на концерт, но большинство пришло сюда посмотреть на уголовника. Кажется, даже у Зеленского нет такого запрета. 50 лет. Я что – Дракула?" – выдал со сцены юморист.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика

Позже Нурлан Сабуров иронично заметил, что отныне его концерты будут "суперпатриотическими", чтобы больше не возникало проблем в РФ. Он сказал: "Я хочу настолько патриотические выступления, чтобы на моем фоне говорили: "А вот Соловьев (телеведущий и главный пропагандист Кремля. – Ред.) не иноагент?".

Вспомнил во время своего стендап-шоу Нурлан Сабуров и Ксению Собчак. Дело в том, что когда стало известно об изгнании комика из РФ, телеведущая стала на его сторону, после чего услышала своеобразную публичную благодарность: "Респект Собчак за защиту, но скажу честно: не надо, а то запретят въезд на 500 лет, концерты придется давать на пятом кольце Сатурна".

Проблемы комика в России

В начале февраля стало известно, что Нурлану Сабурову запретили въезд в страну-агрессора на 50 лет. Сам юморист узнал о соответствующем решении в аэропорту, когда вернулся из Дубая в Москву и проходил паспортный контроль. По данным росмедиа, комика выгнали из России из-за критики так называемой "СВО" во время концертов, а также нарушения миграционного и налогового законодательства.

Проблемы с законом в стране-агрессоре Сабуров имел и в 2025 году. Тогда стендапера задержали в московском аэропорту за нарушение сроков миграционного учета – он находился на территории РФ 114 дней вместо разрешенных 90. Сабурову назначили штраф в размере 5 тысяч рублей (1 500 грн).

А вот в немилость украинцев юморист попал из-за отношения к войне. После 24 февраля 2022 года он дал концерт в Лос-Анджелесе, где на вопрос фаната:"Нурлан, а почему ты молчишь? Выскажись против. Почему ты проглотил язык и молчишь? Если ты засц*в, то так и скажи: "Я боюсь сказать "Нет!", выдал, что никому не должен объяснять свою позицию.

Во время другого выступления Сабурова активистка выбежала на сцену в белом платье с красными пятнами, символизирующими кровь убитых украинцев, после чего услышала от комика циничный комментарий: "Извините, это месячные?". Когда другой мужчина попытался защитить девушку, его вывели из зала.

