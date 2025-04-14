Как прошел 'звездный' полет в космос из Кэти Перри, невестой самого богатого человека в мире и другими знаменитостями. Фото, видео

В воскресенье, 14 апреля, частная ракета New Shepard от компании Blue Origin, принадлежащей Джеффу Безосу, взлетела в небо из пустыни Западного Техаса, открыв новую страницу в истории освоения космоса. Эта миссия стала первой в мире суборбитальной поездкой, в которой приняли участие исключительно женщины. На борту находились шесть участниц, каждая из которых – известная фигура в своей сфере: от музыки и журналистики до науки и правозащите.

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Полет продлился 11 минут и проходил по классической для New Shepard траектории: вертикальный старт, разделение ракеты и капсулы на высоте около 76 км, достижение предела космоса на уровне более 100 км – линии Кармана – и мягкий возврат экипажа на Землю под парашютами. OBOZ.UA следил за событиями и сообщил главные детали полета знаменитостей.

Кто был на борту

Кэти Перри – поп-дива мирового уровня, автор хитов и филантроп. Артистка отметила, что хочет посвятить свое путешествие 4-летней дочери Дейзи, "чтобы она никогда не ставила ограничения своим мечтам".

– поп-дива мирового уровня, автор хитов и филантроп. Артистка отметила, что хочет посвятить свое путешествие 4-летней дочери Дейзи, "чтобы она никогда не ставила ограничения своим мечтам". Лорен Санчес – журналистка, филантропка и невеста Джеффа Безоса. Именно она выступила инициатором и координатором проекта. По ее словам, главной целью полета было показать женщинам всего мира, что для них нет предела – ни на Земле, ни за ее пределами.

– журналистка, филантропка и невеста Джеффа Безоса. Именно она выступила инициатором и координатором проекта. По ее словам, главной целью полета было показать женщинам всего мира, что для них нет предела – ни на Земле, ни за ее пределами. Аманда Нгуен – номинантка на Нобелевскую премию мира, основательница организации Rise, борющаяся за права жертв сексуального насилия.

– номинантка на Нобелевскую премию мира, основательница организации Rise, борющаяся за права жертв сексуального насилия. Гейл Кинг – звезда американского телевидения, давняя подруга Опры Уинфри и ведущая CBS Mornings. Она – символ журналистской доблести, а теперь еще и космического туризма.

Керианна Флинн – предприниматель и венчурный инвестор, специализирующийся на поддержке технологических стартапов, в частности в сфере искусственного интеллекта.

– предприниматель и венчурный инвестор, специализирующийся на поддержке технологических стартапов, в частности в сфере искусственного интеллекта. Аиша Боу – инженер NASA и ученая, которая посвятила свою карьеру развитию аэрокосмических технологий и обучению молодежи STEM-дисциплинам.

Как проходит полет

15:45. Звезды отправились на взлетную площадку.

16:00. Знаменитости оказались на борту ракеты. Инструктаж внутри них провел Джефф Безос и несколько других членов команды.

16:15. Дверь ракеты закрылась, звезды подготовились к 11-минутному полету.

16:30. Ракету подготовили к вылету.

16:31. New Shepard вместе со знаменитостями отправилась в открытый космос.

16:34. Ракета разделилась на две части, как это было запланировано. Часть, в которой были женщины, отправилась за линию Кармана.

16:38. Нижняя часть ракеты опустилась на землю.

Интересно, что в момент, когда знаменитости были в тысяче километров от Земли, Кэти Перри выполнила свое обещание – она спела в космосе.

16:41. Женщины вернулись на Землю.

16:55. Женщины вышли из ракеты. Первой покинула капсулу Лорен Санчес, она крепко обняла жениха. За ней была Кэти Перри, поцеловавшая землю.

Гейл Кинг сделала то же самое. "Я просто хочу провести минутку с землей, просто оценить землю всего на секунду. Боже мой, это было невероятно", – сказала она тогда.

На изображении, сопровождающем миссию, видна официальная схема полета ракеты New Shepard. Она иллюстрирует траекторию старта, момент разделения капсулы, высокую точку полета (апогей) и возвращение обеих частей обратно на Землю. Схему показали BBC. Такой полет длится всего несколько минут, однако позволяет пассажирам несколько десятков секунд находиться в состоянии невесомости – и наблюдать планету с поразительной высоты.

Все женщины прошли предварительную подготовку к условиям полета, включая адаптацию к невесомости, использование капсулы и эвакуационных процедур. Они вышли на старт в синих костюмах, созданных в сотрудничестве с модным домом Monse, символизирующих новое лицо современной космонавтики – инклюзивной, открытой и стильной.

Критика и новое осмысление космического туризма

Несмотря на восхищение событием, раздаются и критические голоса. Но даже в рамках коммерческого проекта важно видеть в нем новые возможности – для образования, вдохновения и смены представления о том, кто может быть "лицом космоса".

"Эти полеты значительны и увлекательны, но я думаю, что, возможно, они также могут быть источником разочарования для космических ученых. Мы рассматриваем космические полеты как науку, знания и интересы человечества. Знаменитости делают это для развлечения, но привлекают гораздо больше внимания, чем обычные астронавты", – поделился доктор Кай-Уве Шрогль, специальный советник по политическим вопросам Европейского космического агентства.

Ранее OBOZ.UA писал, что мэр Венеции открыл занавес свадьбы самого богатого человека в мире. Уникальный праздник обещает стать не только знаковым, но и роскошным – он должен пройти на частной яхте миллиардера стоимостью 500 миллионов долларов.

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