На внучку Елизаветы II Зару Тиндалл прыгнул конь: момент попал на видео

Член королевской семьи Великобритании, 43-летняя Зара Тиндалл попала в неприятный инцидент. Во время фотосессии на пляже Серферс-Парадайз в Австралии на внучку королевы Елизаветы II напрыгнула лошадь.

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Опасный момент попал в объектив камеры одного из очевидцев. Как сообщает Daily Mail, к счастью, всадница смогла избежать серьезных травм, поскольку вовремя отпрянула от животного.

Зара Тиндалл приехала в Австралию, чтобы принять участие в мероприятии Magic Millions, в течение которого проходят аукционы чистокровных верховых лошадей. Поскольку королевское лицо является послом ежегодного события, она присоединилась к пиар-мероприятию. Внучка покойной королевы Великобритании позировала на камеру, стоя перед тремя конями, на которых сидели всадники. В один момент животное неожиданно подпрыгнуло и ударило по плечу Зару Тиндалл. К счастью, она вовремя успела отпрыгнуть, так что инцидент обошелся без серьезных травм.

Следует отметить, что королевское лицо не впервые попадает в неприятную ситуацию с этими животными. Поскольку Зара Тиндалл является профессиональной всадницей, часто участвует в соревнованиях. Недавно, во время одного из таких мероприятий, она упала с лошади, но тоже смогла избежать серьезных повреждений.

Напомним, что летом 2024 года травмирующее событие произошло и с мамой Зары Тиндалл, сестрой короля Великобритании Чарльза ІІІ – принцессой Анной. Ее Высочество занималось своим любимым, но опасным хобби – катанием верхом на коне. Неожиданно королевское лицо потеряло контроль над животным, из-за чего оно, по предположениям подданных, ударило или сбросило с себя наездницу.

В результате инцидента принцесса Анна получила сотрясение мозга и "незначительные травмы". Тогда она попала в больницу Саутмида в Бристоле.

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