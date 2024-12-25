Редкий выход: после сложного года Кейт Миддлтон поздравила подданных и получила подарок. Фото

Кейт Миддлтон заметили во время традиционной прогулки британской королевской семьи в церковь Святой Марии Магдалины в имении Сандрингем. Там же монархи обычно проводят Рождество каждый год.

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25 декабря принцесса Уэльская вместе со своим мужем принцем Уильямом и детьми – 11-летним принцем Джорджем, 9-летней принцессой Шарлоттой и 6-летним принцем Луи, а также другими членами королевской семьи вышли к британцам, выстроившимся вдоль маршрута, чтобы поздравить подданных со светлым праздником. Король Чарльз и королева Камилла возглавили рождественскую прогулку, пишет People.

Принцесса, держась за руки со своим младшим сыном Луи, выглядела празднично в зеленом пальто Alexander McQueen, которое она уже надевала раньше, в частности во время визита в Лидс в январе 2023 года. Она соединила верхнюю одежду с шарфом в клетку, а также черными перчатками и ботинками.

После богослужения Кейт тепло поздоровалась с людьми, желающими увидеть монархов. С яркой улыбкой она пожимала руки, принимала цветы и становилась на колени, чтобы пообщаться с маленькими детьми.

Нынешнее праздничное появление особенно важно для Миддлтон после бурного 2024 года, в котором принцессе пришлось пройти курс химиотерапии. В течение года, в основном посвященного ее здоровью, Кейт редко появлялась на официальных королевских мероприятиях.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как Кейт Миддлтон и принц Уильям представили рождественскую открытку с самым счастливым фото 2024 года. Подробности – в нашем материале.

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