Сестра Чарльза III оказалась в больнице из-за опасного хобби: что известно о состоянии 73-летней принцессы

73-летняя принцесса Анна – сестра короля Великобритании Чарльза ІІІ – попала в больницу Саутмид в Бристоле из-за случившегося в имении Гаткомб Парк травмирующего инцидента. Как удалось узнать СМИ, ее госпитализировали после неудачной конной прогулки.

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В заявлении Букингемского дворца сообщили, что принцесса Анна получила сотрясение мозга и "незначительные травмы", однако выписывать ее пока не спешат. Сейчас за состоянием дочери покойной королевы Елизаветы II следят врачи.

"Ее Королевское Высочество остается в больнице Саутмид, Бристоль, в качестве меры предосторожности для наблюдения, и ожидается, что она полностью и быстро выздоровеет. Король внимательно следит за развитием событий и присоединяется ко всей королевской семье, выражая принцессе самые искренние" , – говорится на сайте.

Как пишут СМИ, принцесса Анна травмировалась, когда занималась своим любимым, но опасным хобби – катанием верхом на коне. Британские подданные склоняются к тому, что животное ударило наездницу или сбросило ее с себя.

Вместе с пострадавшей в это время был муж, вице-адмирал сэр Тимоти Лоуэнс. Именно он и сопровождал избранницу в больницу.

Ожидается, что принцесса пропустит не менее 9 запланированных выходов в свет, в том числе поездку в Канаду и банкет, организованный королем в честь японского императора Нарухито.

О любви сестры короля к верховой езде известно всему британскому сообществу. В 1976 году она оседлала коня на Олимпийских играх и стала первым членом королевской семьи, который это сделал. На днях 73-летняя принцесса продемонстрировала свои умения на параде Trooping the Color и чуть не потеряла контроль над животным. К счастью, коня удалось усмирить.

Ранее OBOZ.UA писал, что на празднике впервые за полгода появилась принцесса Кейт Миддлтон, борющаяся с раком. Подданные с нетерпением ждали этой встречи.

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