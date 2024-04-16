На уровне королевы. Зеленская продемонстрировала два стильных образа во время визита в Данию и показала трендовые штаны 2024 года

Первая леди Украины Елена Зеленская в рамках рабочего визита в Данию пообщалась с королевой-консортом Мэри и премьер-министром Мэтте Фредериксен. Стилистка украинки, как всегда, подобрала для нее элегантные и красноречивые образы, в которых супруга президента Украины выглядела так же роскошно, как и монархиня.

Елену Зеленскую в Дании встретили приветливо, а первая леди поблагодарила страну за надежную и последовательную поддержку украинцев. Фото появились в соцсетях общественного деятеля.

Первый образ, в котором украинка пришла на встречу с Мэтте Фредериксен, состоял из серого костюма прямого кроя и бежевой блузки. На ногах у первой леди были черные туфли-лодочки, а лацкан жакета украшала золотая брошь от украинского ювелирного бренда Guzema Fine Jewelry. Название украшения – KVITKA.

Как пишут модные эксперты Vogue, серый цвет является синонимом шика и дает чувство уверенности в себе. Это отличный выбор для деловой встречи, ведь ахроматические цвета – белый, серый и черный – являются вневременными и всегда остаются в тренде.

Для встречи с королевой-консортом Мэри и королем Дании Фредериком X Елена Зеленская выбрала более непринужденный, но очень стильный лук. Украинка соединила трендовые широкие штаны на высокой талии и белую блузку с акцентными рукавами, которую украсили едва заметные линии более насыщенного оттенка.

Примечательно, что и королева Мэри встретила первую леди Украины в похожих брюках, но кремового цвета. Вместе они выглядели гармонично и одинаково элегантно.

Ранее OBOZ.UA писал, что Елена Зеленская выступила на форуме, куда выбрала красноречивый образ светлого цвета. На элегантном костюме можно было увидеть необычную вышивку.

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