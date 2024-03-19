УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Черная вышивка на белом фоне. Елена Зеленская очаровала новым образом

Анна Кравчук
Lady Oboz
2 минуты
11,1 т.
Черная вышивка на белом фоне. Елена Зеленская очаровала новым образом

Первая леди Украины Елена Зеленская выступила на форуме "Креативная Украина", тема которого в этом году – Rethinking. Culture ("Переосмысление. Культура"). Жена украинского гаранта в очередной раз выбрала для важного события красноречивый образ.

В последнее время первая леди крайне редко выбирает светлые аутфиты, предпочитая темную глубокую палитру своих костюмов. Впрочем, на этот раз она решила обыграть тему культуры в условиях полномасштабной террористической войны и своим образом, надев молочный жакет с темной вышивкой. Соответствующие фото появились в Telegram-канале Елены Владимировны.

Черная вышивка на белом фоне. Елена Зеленская очаровала новым образом

На светлом фоне плотной ткани жакета расцвел растительный принт, вышитый темными нитями. Очень часто Зеленская надевает красноречивые броши, однако на этот раз место в районе воротника возле сердца заняла именно вышивка.

Черная вышивка на белом фоне. Елена Зеленская очаровала новым образом

Фасон светлого пиджака на запах удачно подчеркивал силуэт первой леди. На низ она надела черные широкие брюки, а на ноги обула классические туфли также черного цвета на невысоком каблуке.

Черная вышивка на белом фоне. Елена Зеленская очаровала новым образом

Аккуратные легкие волны с пробором на одну сторону – уже традиционная укладка Зеленской, которой она не изменила и в этот раз. Удачным дополнением стали трендовые акцентные серьги с серебряным покрытием.

Черная вышивка на белом фоне. Елена Зеленская очаровала новым образом

Со сцены форума Зеленская произнесла важные слова: "Мы не хотим, чтобы от нашего имени говорило только оружие. Украина должна себя защищать и защищает, но мы не должны ассоциироваться в мире только с войной, потому что не мы ее развязали. Мы хотим говорить голосом творчества, ассоциироваться с мощной культурой и гуманистическими ценностями, за которые, в том числе, и боремся сейчас".

Как писал OBOZ.UA, ранее Елена Зеленская приветствовала в Киеве своего коллегу – первого джентльмена Дании Бо Тенгберга – мужа действующей датской президентки Мэтте Фредериксен. Для встречи жена украинского гаранта в очередной раз выбрала красноречивое символическое украшение. В этот раз это была редкая винтажная брошь в виде бутона цветка в цветах флага Украины. Что известно об уникальном украшении, изготовленном в 70-х годах прошлого столетия – узнайте в материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!