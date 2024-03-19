Черная вышивка на белом фоне. Елена Зеленская очаровала новым образом

Первая леди Украины Елена Зеленская выступила на форуме "Креативная Украина", тема которого в этом году – Rethinking. Culture ("Переосмысление. Культура"). Жена украинского гаранта в очередной раз выбрала для важного события красноречивый образ.

В последнее время первая леди крайне редко выбирает светлые аутфиты, предпочитая темную глубокую палитру своих костюмов. Впрочем, на этот раз она решила обыграть тему культуры в условиях полномасштабной террористической войны и своим образом, надев молочный жакет с темной вышивкой. Соответствующие фото появились в Telegram-канале Елены Владимировны.

На светлом фоне плотной ткани жакета расцвел растительный принт, вышитый темными нитями. Очень часто Зеленская надевает красноречивые броши, однако на этот раз место в районе воротника возле сердца заняла именно вышивка.

Фасон светлого пиджака на запах удачно подчеркивал силуэт первой леди. На низ она надела черные широкие брюки, а на ноги обула классические туфли также черного цвета на невысоком каблуке.

Аккуратные легкие волны с пробором на одну сторону – уже традиционная укладка Зеленской, которой она не изменила и в этот раз. Удачным дополнением стали трендовые акцентные серьги с серебряным покрытием.

Со сцены форума Зеленская произнесла важные слова: "Мы не хотим, чтобы от нашего имени говорило только оружие. Украина должна себя защищать и защищает, но мы не должны ассоциироваться в мире только с войной, потому что не мы ее развязали. Мы хотим говорить голосом творчества, ассоциироваться с мощной культурой и гуманистическими ценностями, за которые, в том числе, и боремся сейчас".

Как писал OBOZ.UA, ранее Елена Зеленская приветствовала в Киеве своего коллегу – первого джентльмена Дании Бо Тенгберга – мужа действующей датской президентки Мэтте Фредериксен. Для встречи жена украинского гаранта в очередной раз выбрала красноречивое символическое украшение. В этот раз это была редкая винтажная брошь в виде бутона цветка в цветах флага Украины. Что известно об уникальном украшении, изготовленном в 70-х годах прошлого столетия – узнайте в материале.

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