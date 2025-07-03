'На украинском разговаривает лучше, чем некоторые украинцы'. Сеть поразила беларуска, которая разбила миф о 'неправильной челюсти'

Гражданка Беларуси вызвала массу положительных эмоций у пользователей сети, пообщавшись с ведущим, который в своем блоге любит узнавать интересные детали об отношениях пар. Женщина вместе с мужем-украинцем рассказала свою историю любви, однако все внимание пользователей привлекло ее прекрасное владение соловьиным.

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Супруги познакомились еще в 2015 году, находясь на совместном мероприятии в Китае. Они влюбились друг в друга и переехали в Украину, где стали родителями сына. Раскрывая детали своего романа, беларуска разговаривала на чистом украинском языке, что не смог оставить без внимания ведущий. Соответствующее видео он обнародовал в своем Instagram.

"Респект вам за украинский. Вы разрушаете этот миф о "неправильной челюсти" и тому подобном", – сказал блогер.

С мнением ведущего согласились многие пользователи сети. В комментариях под постом юзеры забросали беларуску комплиментами:

"Очаровательная женщина, которая на украинском лучше разговаривает, чем некоторые украинцы".

"Хорошая женщина, умная, харизматичная, и все с челюстью у нее исправно, хороший язык украинский! Респект и уважение, потому что в этой женщине все гармонично".

"Девушки-украиночки, у которых там что-то не так с челюстью, – шах и мат".

"Побольше бы таких женщин без "сломанных челюстей".

Стоит отметить, что, говоря о "неправильной челюсти", ведущий и пользователи сети намекали на женщину, которая стала мемом еще в 2014 году. Тогда журналисты поинтересовались у жительницы оккупированного Симферополя, обязательно ли изучать три государственных языка: русский, крымскотатарский и украинский. В ответ на это она выдала, что не может разговаривать на соловьином из-за своей "русскоязычной челюсти".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Киевстонер, который выехал из Украины после 24 февраля, "подколол" ведущего из-за украинского языка и объяснил, почему будет общаться на русском и в дальнейшем.

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