Киевстонер, который выехал из Украины после 24 февраля, 'подколол' ведущего из-за украинского языка и объяснил, почему будет общаться на русском и в дальнейшем

Украинский рэпер и блогер Альберт Васильев, более известный публике как Киевстонер, который после начала полномасштабной войны выехал за границу, заявил, что не планирует переходить на соловьиный. Более того, он "подколол" ведущего Василия Тимошенко, который взял у него интервью, мол, тот прекратил общаться на русском в публичном пространстве отнюдь не по собственному желанию.

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Как пояснил интернет-деятель, ему удобно разговаривать на языке страны-агрессора и он не собирается ни под кого подстраиваться. Видео разговора с блогером появилось на YouTube-странице Василия Тимошенко.

Во время интервью ведущий поинтересовался у Киевстонера, почему он решил не переходить на украинский язык после 24 февраля 2022 года. Сначала блогер не дал четкого ответа, а решил задать собеседнику вопрос в ответ: "Вася, а ты почему перешел? Потому что тебе хочется, или из-за страха, что тебя отменят?". Тимошенко откровенно признался, что долгое время не хотел прекращать коммуницировать на русском, однако когда его начали все больше упрекать за это, изменил свою позицию.

После этого Киевстонер заявил, что ему якобы вообще наиболее комфортно общаться на английском. Однако на просторах сети блогер продолжает использовать русский, ведь это помогает ему "поддерживать связь" с аудиторией, которая тоже разговаривает на языке страны-агрессора.

"Если бы я остался в Украине, жил там и не переходил на украинский язык – это было бы неправильно. Но почему какой-то тип будет мне рассказывать, как общаться в интернете. Меня знают во всем мире. Не знаю, к счастью или к сожалению, русский язык это тот мозг, который связывает меня с другими странами СНГ (Содружества Независимых Государств), поэтому я разговариваю на нем. Я не общаюсь на русском, чтобы поддержать советские нарративы. Нет. Я разговариваю так, потому что мне удобно. Я не вижу свой юмор на украинском. Из-за того, что так произошло, я что обязан что-то делать? Пусть у меня будет тысяча комментариев относительно языка, пока я искренне не захочу это сделать (перейти на украинский. – Ред.), этого не будет", – заявил интернет-деятель.

Напомним, что после начала большой войны Киевстонер с семьей уехал в США. В 2023 году жена блогера Алина Боул объяснила, что покинуть территорию Украины им было совершенно не трудно, хотя пограничники все же пытались оставить рэпера на Родине.

"Его пограничники узнали, начали искать украинский паспорт в вещах и говорить: "Если мы найдем, вы никуда не поедете". Я говорю: "Не найдете вы ничего". У нас малый плачет, холодно, зима, а они держат на этих границах, ну смысл?! В итоге нормально мы выехали, законно, по американскому паспорту. Альберт – не гражданин Украины, поэтому у них не было никаких оснований задерживать его в стране", – говорила избранница блогера.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Потап оправдался за побег из Украины в разгар большой войны и объяснил, почему до сих пор общается на русском.

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