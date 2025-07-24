'Пусть покоится в аду': путинистка Вика Цыганова сорвалась на покойного Оззи Осборна и заговорила об апокалипсисе в России

Мир оплакивает потерю легенды рок-музыки Оззи Осборна, который ушел из жизни 22 июля в возрасте 76 лет, а вот в России некоторые персонажи устроили настоящее морализаторское шоу. Певица и фанатка Путина Вика Цыганова, известная своими "православно-патриотическими" истериками, решила устроить публичный обряд демонизации умершего музыканта.

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В разговоре с пропагандистскими медиа Цыганова не только назвала Осборна воплощением зла, но и пожелала ему "почивать в аду". Ее выступление звучало так, будто его писали во время очередного просмотра новостей из кремлевских методичек: Библия, неоязычество, дети в опасности, духовные скрепы и, конечно же, традиционная русская идея – "поставим памятник нашему".

"Да покоится в аду товарищ Оззи Осборн. Хочу сказать, что в Библии сказано: "Не сотвори себе кумира". Но народ сегодня прибегнул к неоязычеству и даже сатанизму. Все эти религии страшны. Я считаю, что мы должны уберечь своих детей от проявления ада. Хватит этого апокалипсиса, в котором мы сейчас находимся. Поэтому надо просто заниматься просвещением людей, возвращаться к своим истокам", – заявила пропагандистка.

На этом моральный монолог не завершился – певица предложила, вместо того, чтобы называть улицу в честь основателя Black Sabbath, лучше установить памятник "отечественному герою" Игорю Талькову.

Все это прозвучало как ответ на инициативу российского музыканта Сергея Троицкого назвать улицу в честь Осборна, подчеркнув, что тот создал целый пласт музыки, который вдохновил миллионы людей во всем мире, независимо от веры, расы или национальности.

Напомним, Оззи Осборн – звезда хэви-метала, фронтмен легендарной группы Black Sabbath, автор десятков культовых песен, среди которых Iron Man, Paranoid, War Pigs, Crazy Train и Changes. В 2022 году он даже выпустил альбом в цветах украинского флага и заявил, что средства от продажи пойдут на помощь украинскому народу.

Что интересно, Осборна обвиняли в сатанизме еще с 80-х, но даже его критики признавали, что "перевернутые кресты" и другая антуражная атрибутика были скорее маркетингом, чем реальной верой. В 2020 году он сам высмеял идею стать христианином, хотя и не отрицал существование высшей силы.

Однако Вика Цыганова, похоже, видит в нем воплощение апокалипсиса, а вот в виде российских военных, которые расстреливают мирное население Украины, – никакого намека на ад не замечает. Кстати, она активно поддерживала агрессию против Украины и неоднократно ездила на Донбасс к оккупантам. Там она и ее муж (тоже большой "борец за духовность") обнимались с боевиками чеченского спецназа "Ахмат".

В 2023 году Цыганова уже прославилась очередной сценкой на камеру, когда "потеряла сознание" на улице во время показательного мероприятия для детей из оккупированного Донбасса. Падение было настолько театральным, что соцсети не смогли удержаться от шуток, прозвав ее "клоунессой года".

А вот Осборн, несмотря на проблемы со здоровьем – болезнь Паркинсона и последствия тяжелых травм – до последнего держался достойно. 5 июля 2025 года, менее чем за три недели до смерти, он вышел на сцену в Бирмингеме на финальном концерте Black Sabbath, сидя на черном крылатом троне. В прощальном обращении он сказал фанатам: "Ваша поддержка позволила нам жить удивительной жизнью, благодарим вас от всего сердца".

Ранее OBOZ.UA писал, какой знак подал Оззи Осборну отец с небес. Его смерть "преследовала" легендарного музыканта всю жизнь и стала поводом продолжить музыкальную карьеру.

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