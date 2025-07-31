На примере Баскова и Киркорова: пианист-виртуоз Евгений Хмара объяснил, почему украинский шоу-бизнес всегда будет на шаг впереди российского

Украинский пианист-виртуоз Евгений Хмара убежден, что именно свободная творческая мысль, желание к экспериментам и здоровая конкуренция сделали украинский шоу-бизнес динамичным, современным и сильным. Артист считает, что даже во время войны культура не может быть "неактуальна", ведь она является не менее важным фронтом борьбы за независимость и самобытность.

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В своем интервью проекту "Калугина о культуре" Хмара эмоционально сравнил состояние современной украинской музыки с российской эстрадой, где, по его словам, время остановилось. Он отметил, что украинская сцена не стоит на месте, тогда как российская застряла в прошлом.

"Украинцы всегда не боялись экспериментировать. И я сегодня часто, возможно, буду сравнивать с Россией. Что изменилось в России за эти годы? Был Басков – остался Басков. Был Киркоров – остался Киркоров. И, конечно, появились только такие диссиденты, как Алла Пугачева, Галкин, такие "плохие предатели" для них, которые, на самом деле, просто вышли и сказали правду, и выехали из государства", – отметил пианист.

В то время в Украине за последние годы появилось множество новых имен, ярких стилей и оригинальных идей. Он подчеркнул, что даже Нацотбор на Евровидение в Украине демонстрирует настоящее разнообразие и творческий поиск, которого давно нет в РФ.

"По российской формуле у нас должен был бы быть только Океан Эльзы, где-то немножко Тины Кароль, и еще кто-то двое. Но нет, у нас всех много! Поэтому просто нужно продолжать. Но только в здоровой конкуренции есть рост", – добавил Евгений Хмара.

Музыкант также затронул тему европейской интеграции. Он призвал не ограничиваться только внутренним рынком, а активно выходить на международную арену.

"Я считаю, что нам нужно открывать для себя еще мощнее Европу. Я убежден, что нам не нужно закрываться в свою коробочку: вот мы есть Украина, и только мы должны конкурировать со своими. У нас есть целое европейское пространство. Однако мы никогда не будем по-настоящему европейцами по менталитету, потому что мы разные, действительно. Украина всегда находилась на этой границе, Украина была частью шелкового пути. И у нас есть, на самом деле, и восточные частицы, и что-то от западной культуры. И в этом есть сила, на самом деле", – отметил музыкант.

Евгений Хмара также обратил внимание на мощную культурную пропаганду со стороны России. Он напомнил, что российские артисты, в частности те, кто поддерживает путинский режим, до сих пор с успехом выступают за рубежом, имея огромное финансирование.

"Метрополитен опера в США ставит русский балет. Я догадываюсь, сколько это стоит миллионов для того, чтобы это сделать. Я понимаю, откуда идут средства. Я четко понимаю, зачем это делается: для того, чтобы американцы задавали вопрос "А где же украинская культура? Вот мы ходим на "великий русский балет". Несколько дней назад Нетребко (путинистка Анна Нетребко. – Ред.) прошла с абсолютным аншлагом в Италии", – напомнил пианист.

При этом артист подчеркивает: сейчас в приоритете – победа на фронте, и это безусловно. Но культурная сфера не менее важна, и пренебрегать ею нельзя.

"Именно поэтому, когда кто-то говорит, что культура не актуальна, что нет ресурса, – а когда она будет актуальна, за что мы тогда воюем? – отметил Евгений Хмара. – Я понимаю, что сегодня максимум ресурса должен идти на фронт, потому что там наши ангелы света, наши ребята и девушки, которые делают все для того, чтобы мы оставались украинцами. Однако россияне работают на всех флангах, на всех уровнях, и все-таки я считаю, что культурный план тоже очень важен".

Ранее OBOZ.UA писал: Евгений Хмара поразил, как во время выступления довел до "позеленения" арабов, но отстоял честь Украины. Иногда бывают случаи, когда страны занимают "нейтральную" позицию, поэтому не хотят, чтобы на их площадках звучали какие-то политические лозунги.

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