В Италии собирается выступить любимый дирижер Путина: как Гергиев и Нетребко помогают российскому диктатору легализироваться в Европе

Российские пропутинские представители искусства продолжают прорываться в Европу. Вслед за оперной певицей Анной Нетребко в Италии собирается выступить дирижер, руководитель российских Мариинского и Большого театров, доверенное лицо Путина на выборах 2018 года Валерий Гергиев. Его ждут на фестивале "Королевское лето" в городе Казерта под Неаполем 27 июля.

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Гергиева в 2022-м выгнали со всех зарубежных сцен

Друга российского президента Владимира Путина дирижера Валерия Гергиева пригласили выступить в Италии на традиционном "Королевском фестивале" в городе Казерта возле Неаполя 27 июля.

Именно так кремлевские артисты-любимчики проникают на европейские сцены после того, как в начале 2022 года, после полномасштабного вторжения России в Украину, их всех пинком под зад выгнали с мировых сцен.

Тот же Гергиев был уволен с поста главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра. С ним попрощались в Карнеги-холле, Ла Скале, Баварской государственной опере, а также помахал ручкой Венский филармонический оркестр.

Но жить без мировой известности и мировых сцен прокремлевские артисты не могут, Россия не обеспечит им привычные доходы. Поэтому всякими правдами и неправдами они пытаются прорваться хотя бы в Европу.

Дирижер Гергиев собирался выступать в Испании в новом сезоне 2025/26. Однако после критики его фамилия в афише исчезла. Теперь же он собрался в Италию.

Отказался осудить войну Путина против Украины

Валерий Гергиев не осудил войну России в Украине. Хотя в феврале 2022 года к нему обращались мэр Милана Джузеппе Сала и мэр Мюнхена Дитер Райтер с призывом осудить войну и определить свою позицию к Путину. Гергиев так ничего и не ответил.

Дирижер давно поддерживает агрессивную политику РФ по отношению к другим странам. Так, в 2008 году он выступил в Цхинвали после войны с Грузией. Затем в 2016-м дирижировал в сирийской Пальмире.

Он поддерживал Путина во время выборов в 2012 году, а в 2014-м подписал письмо в поддержку оккупации Крыма.

В 2023 году Путин лично поздравил Гергиева с юбилеем, где провозгласил известный российский нарратив: "Искусство вне политики".

Против выступления Гергиева уже высказались десятки общественных организаций.

"Украинская диаспора требует отменить выступление друга Путина в Италии. Около 40 украинских организаций из Италии, Польши, Канады и других стран призвали отменить участие рашистского дирижера Валерия Гергиева в фестивале, который должен пройти 27 июля в итальянском городе Казерта. Это выступление может стать первым для Гергиева в ЕС с 2022 года", – призывают в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Там отмечают, что выступление Гергиева станет сигналом для Кремля, что Россия может выйти из международной изоляции. К тому же сам фестиваль финансируется ЕС, против которого Россия вынашивает агрессивные планы.

Вице-президент Европарламента Пина Пичерно заявила, что участие Гергиева является "легитимизацией чудовищного империализма", и призвала поменять программу фестиваля.

Украинские активисты готовят протесты в Италии.

Нетребко планирует выступить в Лондоне

В то же время любимица Путина, оперная певица 54-летняя Анна Нетребко, которая была доверенным лицом российского президента и возила деньги в "ДНР" якобы "на развитие театра", свои первые концерты давала на провинциальных сценах Италии, несмотря на протесты украинцев. Теперь она планирует выступить в Королевской опере в Лондоне.

Также 27 июля Нетребко собирается выступить на музыкальном фестивале в Германии.

Украинцы из общественной инициативы INFRA уже призвали провести акцию протеста.

По словам организаторов Екатерины Плаксий и Дмитрия Пивоварова, на фестиваль уже приглашена известная путинская миньонка, кремлевская пропагандистка, оперная певица Анна Нетребко.

"Тут соберется немецкая аристократия, в изысканных вечерних платьях и при полном параде они будут слушать оперную музыку, наслаждаться так называемой великой российской культурой, дорогими напитками в то время, когда Россия убивает украинцев. В то время, когда российская армия устраивает сафари в Херсоне за мирными жителями. Это провокация, это нормализация России в мире. Это сигнал, что Россию вновь могут принять в клуб цивилизованных стран", – заявила Екатерина Плаксий.

Украинцы призывают собраться в 18:00 27 июля перед дворцом, где будет проходить фестиваль, чтобы сказать "Нет!" российской пропаганде.

"Сначала выступает культурный десант Кремля, за ним обязательно следует его политика, а за ней – российские танки и преступления против человечества", – говорит Екатерина.

К тому же, когда в Кремле говорят о "культуре вне политики", нужно помнить, что в РФ запрещены выступления украинских певцов, музыкантов, артистов. Кроме того, всех российских и зарубежных исполнителей, которые высказались против войны, в РФ на сцену не допускают.