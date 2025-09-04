УкраїнськаУКР
На могиле легендарного Чапкиса исправили грубую ошибку: как выглядит памятник хореографу сегодня. Фото

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
На Байковом кладбище в Киеве исправили ошибки на надгробии легендарного украинского хореографа, народного артиста Украины Григория Чапкиса. Ранее на памятнике были указаны неправильные даты его рождения и смерти.

Теперь временные границы правильные: 24 февраля 1930 года – 13 июня 2021 года. В то же время на плите остались видимые следы от шлифовки гранита – там, где мастера исправляли цифры. OBOZ.UA побывал на месте захоронения артиста.

На фото видно, что памятник выполнен в виде красной гранитной лестницы, которая ведет к "паркетной сцене". Слева размещена большая фотография Чапкиса в деревянной рамке. Под сценой выгравирована подпись: "Танец – это жизнь, живите танцуя". Перед могилой – композиция из искусственных цветов в желто-голубых цветах.

Ранее мы писали, что памятник появился только через три года после смерти артиста – летом 2024 года. Долгое время могила хореографа оставалась без должного ухода: там стояла только фотография и несколько искусственных цветов.

Установку памятника инициировали дети Чапкиса, которые уже много лет живут за границей. Его сын Грег живет в США, а дочь Лилия – в Италии. Именно Грег Чапкис публично извинился за задержку и объяснил, что из-за океана трудно было организовать работу в Украине, особенно во время войны. Он также рассказал, что некоторые коллеги отца вместо помощи лишь давали пустые обещания.

Григорий Чапкис на паркете

