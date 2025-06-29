'На меня делали ставку': Алла Кудлай рассказала, как в России ее уговаривали сменить фамилию и кто из украинских артистов на это согласился

Украинская певица Алла Кудлай вспомнила, как во время участия в советском песенном конкурсе в России ей предлагали сменить имя и фамилию, чтобы не ассоциироваться с тогдашней эстрадной звездой Аллой Пугачевой. Отказавшись от такой "авантюры", артистка сознательно выбрала путь украинской певицы, которая не идет на компромиссы ради славы.

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Об этом она рассказала в интервью для медиа "Апостроф". В разговоре Кудлай поделилась воспоминаниями о своем участии в популярном советском проекте "С песней по жизни", рассказала о давлении, которое оказывали на украинских артистов в России, о поклонниках, которые присылали сотни телеграмм, и о том, почему не соблазнилась на обещания большой сцены.

"У меня был момент, когда можно было остаться в России, но я не пошла на эту авантюру и всегда возвращалась в Украину", – отметила певица.

На конкурсе Кудлай исполняла исключительно украинские песни, чем привлекла внимание композитора Владимира Шаинского. Он предложил ей сменить имя и фамилию, ссылаясь на то, что у нее "большие перспективы" именно в России.

Однако артистка отказалась: "Покойный Владимир Шаинский ко мне подошел со словами, мол, на меня делают ставку и очень хотят, чтобы я сменила свое имя и фамилию. Я же отреагировала так: "У меня родители живы в Украине. Что они скажут? На родине меня знают как Аллу Кудлай".

Несмотря на отказ идти на уступки, певица заняла второе место в конкурсе. Победу же, по ее словам, одержал певец из Казахстана, родители которого "приехали с чемоданом денег". Этот случай Кудлай вспоминает с улыбкой, отмечая, что после участия в конкурсе получила множество телеграмм поддержки от зрителей.

Артистка не скрывает своего отношения к коллегам, которые согласились сменить идентичность или выбрали карьеру в России, даже несмотря на угрозу потери связи с Украиной. В частности, она вспомнила Таисию Повалий и Ани Лорак.

"Мы сегодня видим, как Тая Повалий, Ани Лорак поступили. Для меня это просто чужое. И отмыться от такой грязи просто невозможно", – поделилась артистка.

На вопрос о "хороших россиянах", которые покинули РФ или открыто выступили против войны, Кудлай ответила, что некоторые из них заслуживают уважения. Среди них – Лайма Вайкуле, Максим Галкин, Алла Пугачева. Она подчеркнула, что эти личности имеют достоинство и смелость: "Они поддерживают нас. Это личности, которые имеют ум и человеческое отношение к жизни. Ведь сложилась абсурдная ситуация, когда сосед напал на соседа и убивает мирных людей".

Кудлай также затронула тему концертов украинских артистов в России до 2014 года. По ее мнению, многие из них воспринимали гастроли в РФ как шаг вперед в карьере, бегство от якобы "провинциальности", которую Москва навязывала, "а получилось же наоборот".

Последний раз Алла Кудлай выступала в России более 20 лет назад. Ее гастроли там были единичными. И хотя тогда еще никто не мог представить, что произойдет полномасштабная война, артистка признает – она всегда оставалась верной Украине.

Ранее OBOZ.UA писал, что невестка Аллы Кудлай попала в британский "Голос", но ушла оттуда из-за семейных обстоятельств. Женщина с началом вторжения нашла с детьми временное пристанище в Англии.

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