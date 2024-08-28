На костылях и с футболками на память: известный украинский актер женился и рассказал об уютном предложении руки и сердца

Звезда украинского сериала "Голова", известный актер Дмитрий Гирявец женился на своей любимой Ирине в День Независимости Украины. Молодожены поделились чувственной историей предложения руки и сердца, которое артист устроил для девушки.

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По словам пары, Гирявец сделал предложение будущей жене 24.04.2024. Ирина признается, что когда-то они обсуждали эту красивую дату, однако она совсем об этом забыла. Так получилось, что за день до важного события актер перенес операцию на суставах.

"Я думал сделать как-то помпезно, очень красиво, но самое лучшее предложение – это именно в то время и в том месте. И то место нашлось: как раз после операции на следующий день, когда я на костылях, ну, и надо же стать на колено ", – рассказал Дмитрий. После этого звезда поднялся на ноги, закинув одну из них на больничную койку. Он достал обручальные кольца из-под подушки и обратился к любимой. Кроме того, Гирявец также сделал футболки с памятной датой.

"Я до этого была на работе, очень устала. Я даже забыла, какой день, какая дата, – рассказывает Ирина, добавляя, что футболки с надписью "24.04.2024" озадачили ее. – Он уже на колене. Где костыль? Так, что вообще происходит? И потом он говорит: "Ты будешь моей женой?"

Знаменитость признался Новому каналу, что организацией свадьбы, которую решили праздновать ровно через 4 месяца после предложения, занималась девушка. В это время Гирявец был занят съемками второго сезона шоу "Голова". Торжество посетили звездные коллеги жениха. "Это большая сериальная семья, внесшая немалый вклад в позитивное настроение на свадьбе", – отметил виновник праздника.

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