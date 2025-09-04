Легенды 'Фабрики звезд' Братья Борисенко назвали двух украинских артистов, которые 'похоронили' свою репутацию в их глазах: несут хрень

Украинские певцы Владимир и Александр Борисенко, которые получили известность благодаря проекту "Фабрика звезд", раскрыли, что среди отечественных знаменитостей есть двое артистов, которых они едва не ненавидят. Как объяснили исполнители, негативное отношение к коллегам у них возникло не из-за творчества, а из-за позиции и жизненного пути.

Так в "черном списке" братьев Борисенко оказались Настя Каменских и Олег Винник. Об этом они заявили в проекте NABARI.

"Я ненавижу и не принимаю артистов, которые несут в общество хрень. Например, позицию "какая разница". Мы все знаем эту артистку, которая себе позволила это делать на концерте в США. Это о Насте Каменских. Это большое неуважение. Мне не нравится Олег Винник. Это уже не украинский просто шоу-бизнес", – заметил Владимир Борисенко.

Есть среди звезд отечественной сцены и другие артисты, которых недолюбливают легенды "Фабрики звезд". Ведущий проекта провел блиц с исполнителями, по результатам которого стало понятно, что им не нравится Parfeniuk (Илья Парфенюк), Олег Шугар, фронтмен группы Kalush Олег Псюк и Wellboy (Антон Вельбой).

Скандал с Настей Каменских

В конце лета в сети выложили видео с концерта артистки в США, где она развлекала аудиторию русскоязычными песнями. Она исполнила композиции "Красное вино" и "Это моя ночь" в оригинале, несмотря на то, что перевела их на соловьиный.

Из-за такого решения Каменских нарвалась на хейт в сети, однако еще большее возмущение у украинцев вызвала ее речь. Со сцены артиста обратилась к публике со словами: "Неважно, какого цвета у тебя кожа... Неважно, на каком языке мы разговариваем! Есть один язык, который понимают все. Вы знаете, что это? Это любовь! Какое самое главное чувство в мире – любовь. Правда, Майами?".

Позиция "какая разница" не прошла для Каменских бесследно. Бренд ювелирных украшений "Золотой Век" удалил из соцсетей любые упоминания о певице, которая была их амбассадором с 2021 года, а затем официально сообщил, что досрочно разорвал с ней сотрудничество. Через несколько дней в команде Каменских заявили, что она абсолютно согласна с позицией компании и сосредоточится на новых проектах.

Почему Олег Винник попал в немилость многих украинцев

После начала полномасштабной войны исполнитель покинул территорию Украины и на длительный период исчез со сцены. Однако в 2025 году он возобновил свою концертную деятельность и попал в скандал. Винник выступил в столице Чехии – Праге со своими хитами, написанными на языке страны-агрессора, хотя еще в 2023-м заявлял: "Если бы я открыл рот на сцене на русском, я бы себя просто облевал".

Позже исполнитель выдал, что живет в Германии не с начала полномасштабной войны, а уже на протяжении 25 лет. По словам артиста, именно эта страна является для него настоящим домом, поскольку там родился его сын и создавались песни. Вскоре Винник сообщил, что с 2000 года не имеет украинского паспорта.

