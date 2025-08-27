Группа мужчин попыталась напасть на Анну Тринчер во время выступления: чем закончился инцидент. Видео

Во время недавнего концерта украинской певицы Анны Тринчер в Тернополе произошел очень неприятный инцидент. Прямо посреди выступления артистки на сцену пытались вылезть несколько мужчин и напасть на нее.

К счастью, охранники мгновенно отреагировали и неизвестные никак не навредили исполнительнице. О возмутительном случае 24-летняя знаменитость рассказала на личной странице в Instagram, обнародовав видео, на которое попал ужасный момент.

"Это треш. На меня хотели напасть на концерте. Я очень испугалась, если честно. Что в голове у этих людей?" – написала певица.

На ролике можно увидеть, что, несмотря на инцидент, Анна Тринчер довольно быстро успокоила эмоции и продолжила выступление. Однако перед этим певица публично поблагодарила охранников за отличную работу.

"Дайте аплодисментов этим пацанам. Просто мгновенная реакция. Вы крутые!" – сказала звезда.

В комментариях под постом Анны Тринчер появилось немало комментариев, где поклонники высказали ей слова поддержки:

"Анюта, ты невероятная. Это просто ужас, твоя охрана молодец".

"Какой ужас".

"Молодец, Аня! Держись!"

"Какие-то неадекватные! Охране респект! Хорошо, что все обошлось".

Однако нашлись и те юзеры, которые стали обвинять в инциденте саму исполнительницу, мол, она спровоцировала такое поведение мужчин своим образом. На один из подобных комментариев Анна Тринчер решила довольно развернуто ответить. Исполнительница надеется, что однажды люди перестанут оправдывать подобные неадекватные поступки и обвинять во всем жертву.

