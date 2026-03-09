На концерте британской 'королевы эксцентричности' украинцам запретили поднимать флаг: певица быстро восстановила справедливость

Британская певица-"королева эксцентричности" Флоренс Уэлч, известная вирусным хитом Spectrum ("Say my name"), во время концерта в Праге, Чехия, вмешалась в ситуацию с украинским флагом, который охрана у сцены требовала убрать. Артистка заметила это со сцены, подошла к фанатам и вернула сине-желтый флаг, а затем вынесла его на сцену во время выступления.

Видео этого момента опубликовали в TikTok. Инцидент произошел 5 марта во время концерта группы Florence and the Machine в столице Чехии. Коллектив сейчас гастролирует по Европе с туром Everybody Scream Tour. Как отмечали зрители, им сообщали, что любые флаги будут изъяты.

Во время выступления украинские поклонники, которые стояли возле сцены, развернули сине-желтый флаг. По словам очевидцев, охрана требовала убрать его. Певица заметила ситуацию во время исполнения песни Free, которая посвящена Украине и клип которой был здесь снят.

Флоренс Уэлч подошла к фанатам, обняла их и взяла флаг. В это время она пела песню And Love, и повторяла ее припев "Peace is coming" ("Мир будет").

В комментариях под роликом в TikTok одна из очевидцев поделилась собственными впечатлениями: "Я была там. Когда увидела, что она не взяла флаг, то немного расстроилась, но потом она его так мило прижимала к себе".

Флоренс Уэлч и поддержка Украины

Для Флоренс Уэлч это не первый случай публичной поддержки Украины. После начала полномасштабного вторжения России в 2022 году артистка обращалась к своим подписчикам с призывом помогать украинцам и делать пожертвования благотворительным организациям. В своем посте она упоминала украинских танцовщиц, которые участвовали в съемках клипа на песню Heaven Is Here.

Съемки этого видео проходили в Киеве в ноябре 2021 года, за несколько месяцев до начала большой войны. После вторжения певица написала, что две танцовщицы из клипа были вынуждены прятаться в укрытии, и выразила им поддержку.

Кроме того, группа Florence and the Machine также снимала в Киеве клип на песню Free. В разные периоды выступлений Флоренс Уэлч появлялась на сцене в головных уборах украинского дизайнера Ruslan Baginskiy.

Справка. Флоренс Уэлч является фронтвумен, основной вокалисткой и автором песен группы Florence and the Machine, которую основала в 2007 году. Дебютный альбом коллектива Lungs в свое время возглавил британский чарт и получил премию Brit Awards в номинации "Лучший британский альбом".

Стиль музыки Уэлч сочетает инди-рок, фолк и готическую эстетику, а ее сценические выступления часто отличаются эмоциональностью и театральностью.

В 2010 году журналисты британского музыкального журнала Q назвали певицу "действующей британской королевой эксцентричности". Такое определение связывали с ее ярким сценическим образом, необычной манерой исполнения и характерной творческой стилистикой. С тех пор этот неофициальный титул часто используют в медиа, когда говорят об артистке.

