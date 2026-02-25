Мама Дана Балана неожиданно спела украинские народные песни за кулисами. Видео

Мама молдавского певца Дана Балана – Людмила – стала настоящей звездой его недавнего концерта в Кишиневе. За кулисами музыкального шоу она пообщалась с фанатами сына и исполнила две украинские народные песни "Горіла сосна" и "Ти ж мене підманула".

Соответствующие видео обнародовали в Telegram-канале love is in the air, still. На кадрах можно увидеть, как Людмила Балан стоит в окружении поклонников сына и с широкой улыбкой на лице поет с ними строки известных композиций на соловьином.

Кстати, еще перед началом музыкального шоу мама Дана Балана отметила в комментарии одному из местных медиа, что была очень рада увидеть в зале людей из разных уголков мира. Женщина почувствовала невероятные эмоций от того, что ее сын получает так много поддержки.

"Очень много эмоций, не могу вам передать. Зашла и почувствовала настолько положительную и добрую энергию. Почувствовала столько поддержки в сторону Дана, что мое сердце переполняется радостью. Здесь меня встретили фаны Дана, которые приехали из разных стран. Нет слов, насколько я сегодня счастливаи очень жду начала мероприятия", – сказала мама артиста.

Как Дан Балан поддерживает Украину

Начало полномасштабного вторжения РФ на территорию нашего государства певец встретил в Киеве. 27 февраля он ярко обозначил свою позицию относительно войны, обнародовав пост с сине-желтым флагом, в комментариях к которому процитировал строки из поэзии Тараса Шевченко:"Схаменіться! Будьте люди, бо лихо вам буде. Розкуються незабаром заковані люде, Настане суд, заговорять Дніпро, і гори!". От себя знаменитость добавил фразу: "Боже, врятуй Україну! Всім серцем із вами".

В 2023 году Дан Балан выпустил клип на песню Love Maria, который посвятил украинским детям. Главными героями видеоработы, что была снять еще в мирном Киеве, стали 2500 школьников, которые наслаждались жизнью и даже не догадывались, что совсем скоро РФ начнет разрушать их родную страну.

Неоднократно вспоминал звезда об Украине и во время своих концертов. Выступая в родной Молдове в конце 2023 года артист прям со сцены произнес на соловьином: "Ми знаємо, що на цей концерт прийшло багато гостей з України. Вітаємо вас усіх! Freedom! (свобода)".

Кстати, Дан Балан устраивал концерт в Украине во время большой войны. В 2024-м исполнитель приехал с музыкальным шоу в Одессу, во время которого поразил фанатов знанием украинского языка. Он обратился к аудитории с небольшой речью: "Одеса. Скільки емоцій у цьому місті. Як вам моя українська? Сьогодні я буду говорити цією чудовою мовою. Я ще вчусь. Дівчата Одеси, вмієте танцювати стегнами?".

