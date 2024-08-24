'Мы живем в самой прекрасной стране мира': Вакарчук, Дорофеева, Решетник и другие звезды поздравили Украину с Днем Независимости

Сегодня, 24 августа, Украина отмечает важнейший государственный праздник – День Независимости. По этому случаю звезды отечественного шоубиза вышли в сеть, чтобы поздравить свою Родину с 33-летием обретения свободы.

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Они подчеркнули: гордятся, что являются гражданами лучшей страны мира. OBOZ.UA собрал щемящие поздравления знаменитостей.

Украинский певец Владимир Дантес по случаю государственного праздника обратился к соотечественникам, отметив, что наша сила в способности оставаться собой.

"Независимость – это не только о стране, это о людях. О тех, кто выбирает свободную жизнь, кто сам формирует свои ценности и не боится идти собственным путем. Это день сильных, несгибаемых, свободных людей, которые не сдаются и не позволяют обстоятельствам определять их будущее", – написал артист.

Исполнительница и телеведущая Наталья Могилевская поздравила Украину с 33 годовщиной независимости, опубликовав фото в патриотическом, желто-голубом наряде.

Известная журналистка и писательница Ольга Фреймут призналась быть украинкой для нее "честь и благословение".

К поздравлениям присоединился и телеведущий Григорий Решетник: "Мы живем в самой прекрасной стране мира, потому что здесь самые лучшие и героические люди. Мы отстояли независимость и обязательно вместе одержим победу".

Певец и танцор Дмитрий Монатик опубликовал в соцсетях щемящий пост, в котором осветил лучшие моменты своей творческой деятельности на Родине.

Исполнительница Надя Дорофеева посвятила публикацию военным, ежедневно борющимся за нашу независимость. Знаменитость вспомнила тех, кто отдал свою жизнь за приближающуюся победу.

По случаю важнейшего для Родины праздника, артистка Злата Огневич решила поздравить украинцев, организовав благотворительный концерт.

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук опубликовал патриотическое фото на фоне сине-желтого флага, отметив: "Независимость поднимает на крыльях, ответственность не дает эти крылья сжечь. Имея и то, и другое можно долететь до цели".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что видеопоздравление Жени Яновича с Днем Независимости довело до слез украинцев.

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