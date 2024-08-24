33 причины любить Украину: видеопоздравление Жени Яновича с Днем Независимости довело до слез украинцев

По случаю 33-й годовщины Независимости Украины известный ведущий Женя Янович подготовил щемящее видеопоздравление, которое довело украинцев до слез. Он перечислил более 30 причин, за которые любит свою страну.

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Всего за час ролик в Instagram звезды собрал более 25 тысяч реакций. Ведущий вспомнил выдающиеся фигуры, талант, единство и даже "срачи" украинцев.

Календарь наших бабушек и дедушек, ковер на стене, борщ, голубцы, чай в поездах "Укрзалізниці" и другие вещи, которые не найдешь далеко от дома, стали первыми причинами любить Украину.

Природные чудеса, чернозем, горы, море, поля, аисты и даже климат, из-за которого украинцы не знакомы с вредителями, которые водятся в тропической среде, Евгений Янович вспомнил следующими.

Ведущий почтил достижения наших спортсменов и фермеров, актеров дубляжа и издательства, книги которых читают в разных странах. Вспомнили традиционные "срачи" на Нацотборе на Евровидение и единство народа, когда наши представители выходили на европейскую сцену.

"За то, что в каждом из нас сидит вопрос: достаточно ли я делаю? И за тех, кто делает больше, чем достаточно. Тех, кому не передать нашу благодарность словом "спасибо", – продолжил Янович о героях Украины.

Диалекты разных регионов и "экспертность" комментаторов по поводу самых разных тем, "пьяную вишню", компот, открытки в Viber, мемы, города и стометровки также попали в подборку.

Растроганные украинцы не сдержали слез, смотря поздравления. Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая показала, что расплакалась, а в комментариях люди поддержали: "Еду в метро, плачу. Потому что попали в меня полностью", "Папа заставил плакать и маму, и сына. И всю страну", "Это лучшее поздравление, которое я видела и слышала. До слез".

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