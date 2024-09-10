'Мы никогда не видели ничего подобного': королевский эксперт оценил состояние Кейт Миддлтон на новом видео

Бывший королевский корреспондент BBC Майкл Коул отреагировал на новое видео с участием принцессы Кейт Миддлтон. Накануне супруга принца Уильяма объявила о завершении курса химиотерапии, который длился 9 месяцев, и поделилась счастливыми кадрами с семьей.

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Выступая на GB News, Коул присоединился к Мартину Дабни, чтобы обсудить заявление королевской особы. "Такого королевского видео никогда еще не было. Трогательного, интимного, откровенного и смелого, – сказал он. – Это действительно шедевр, мы никогда не видели ничего подобного. Мы никогда не видели, чтобы принц целовал свою жену, когда они идут по пляжу в Норфолке".

Коул добавил, что подданные, вероятно, еще никогда не наблюдали столь влюбленную и счастливую королевскую пару. Эксперт продолжил: считает, что, несмотря на тяжелые процедуры, Кейт Миддлтон имеет "удивительно красивый вид". "Это отчасти любительское видео, отчасти "Голливуд", это разумно и глянцево. Очень хорошо снято. У нас есть интимные кадры, вероятно, самого принца Уильяма", – отметил Майкл.

Несмотря на интимную и личную атмосферу ролика, он все равно несет немаловажную миссию. Видео не обходит вниманием общую картину, ведь люди во всем мире также страдают от подобных проблем. "Сейчас я сосредоточена на том, чтобы сделать все возможное, чтобы не заболеть раком. Хотя я закончила химиотерапию, мой путь к исцелению и полному выздоровлению еще долгий, и я должна продолжать наслаждаться каждым днем, – сказала Кейт в одном из фрагментов. – Однако я с нетерпением жду возвращения к работе и, когда смогу, возьму еще несколько публичных выступлений в ближайшие месяцы".

Напомним, 9 сентября принцесса Уэльская обратилась к общественности с новостью, что ее курс химиотерапии закончился положительным результатом. И хотя до полного выздоровления от рака еще далеко, она стремится вернуться к исполнению своих обязанностей. Подробности – в нашем материале.

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